Vyzkoušeli jsme unikátní zábavní centrum v srdci Prahy

V rámci Levels je pamatováno i na zavedené sportovní aktivity, jako je kulečník, šipky či mini golf, byť v posledním případě očekávejte trochu netradiční, současně však zábavné pojetí.

V rámci naší nedávné páteční návštěvy jsme se nicméně soustředili především na automaty, přičemž během zhruba tříhodinového pobytu, končícího v šest večer, se obě podlaží Levels celkem slušně zaplnila. Nikde jsme přitom na hraní dlouho nečekali, za čímž je ovšem mnohem spíše koncept herny, k čemuž ještě dospějeme.

Většině automatů stačily pro vstup nějaké 4 kredity – jeden kredit odpovídá 12,5 korunám. Atraktivní alternativou je celodenní hraní za jednorázových 500 Kč, resp. 650 Kč u víkendů. Nabídka se týká jenom automatů a má jistá specifika a omezení, mezi nimiž je naprosto zásadní pravidlo třikrát a dost. Abyste neblokovali konkrétní automat, máte k dispozici tři herní vstupy. Pak se zkrátka musíte odebrat jinam, ale posléze se můžete vrátit a zkusit znovu třikrát své štěstí. Což ve svém důsledku favorizuje spíše závodní hry, kde si tak můžete postupně vyzkoušet úplně všechny tratě.

Prim hrají střílečky a závodění

Prostředí jasně dominují dva oblíbené žánry. Střílečky a závody. Bojovky mají chudičké zastoupení v podobě jediného automatu Injustice s týmovým snažením za super-hrdiny, resp. super-padouchy. K tomu používáte pouze tlačítka pro útok a obranu, nikoliv už pro pohyb. Standardní pohybová páčka (stick) tak dozná svého využití při jiných příležitostech, jako je například klasický Pac-Man, jenž tu běhá hned na několika různě velkých obrazovkách, abyste si konzumaci opravdu vychutnali.

Zatímco u závodů jsou pro daný typ k dispozici čtyři automaty, střílečky mají z logiky věci skromnější záběr. Pro vítané kooperativní snažení stačí jedna kabinka, do níž se pohodlně vměstnáte i s připravenými kvéry. Což platí jak pro House of the Dead, tak Halo: Fireteam Raven, kde navíc narazíte na sympaticky otevřenou verzi až pro čtyři spolupracující hráče. Jsem lehce na pochybách, zdali se pak v reji zaměřovacích křížů nevytrácí přehlednost, leč to již silně teoretizuji.

Je libo vyzkoušet si formuli?

Zpátky k závodům, kde je samozřejmě akcent na ryze arkádový styl. Jednoduchý pro své uchopení a pochopení, na druhou stranu velmi snadno zapomenutelný. V rámci zdejších testovacích jízd mi tak utkvěl v paměti jen legendární Mario Kart, dostupný a zábavný ve všech myslitelných režimech. Samostatnou kapitolu herny představuje unikátní závodění v simulátoru formule, kde sice musíte sáhnout hlouběji do peněženky, ale výsledný prožitek přímo z kokpitu stojí určitě za zvážení.

Otázky na provozovatele Které herní atrakce jsou nejvíce vytěžované a proč tomu tak podle vás je?

Mezi nejoblíbenější věci patří americké fair games, minigolf a boxer. Americké fair games nikde jinde v tuzemsku nenajdete a zabaví i větší skupinu návštěvníků. Jde o největší herní atrakce, dělané na míru americkou firmou Bob’s Space Racers. Jsou přitom celkem tři. U jedné proti sobě závodí koníci podle toho, jak dobře házíte míčkem. U druhé stříkáte vodní pistolí na terč. A u třetí se hází míčky do popelnice, které se otevírá a zavírá víčko. Na míru (zde pro změnu firmou z Anglie) je designovaný též minigolf, který je tudíž naprosto unikátní. A naposled zmíněný boxer osloví pánské skupinky, ale také dvojičky na rande, kde se mužská polovina chce předvést s jak velkou silou dokáže udeřit či nakopnout boxovací hrušku, resp. kopačák. Máte nějak zmapováno, že se k vám zákazníci opakovaně vracejí a jaká je vlastně jejich věková struktura?

Zákazníci se vracejí hlavně kvůli „věrnostnímu systému“ ve formě ticketů. Máme na výběr širokou škálu hodnotných cen, které si mohou odnést, od lízátek přes repráčky, sluchátka a Playstation 5. Jedna z konzolí od Sony už dokonce nalezla svého šťastného majitele. Struktura zákazníků je asi očekávaná, mezi 15 – 35 roky, ale chodí k nám i věkově starší lidé na šipky či biliard. Existují ve „východním bloku“ (Polsko, Maďarsko, atd.) podobné projekty jako LEVELS a jak se jim ekonomicky daří?

Existují, ale rozhodně se s naším prostorem nedají srovnávat a je asi jedno, jestli se bavíme o vybavenosti, možnostech, designu či gastronomii. Jak se jim daří, nicméně netuším. Je na současném trhu arkádový herní stroj, jenž se vám hodně líbí a dovedl byste si jej třeba v budoucnu představit ve vaší herně?

Momentálně vyjednáváme akvizici dvou moderních „stříleček“ – On Target a Mega Shot. Obě hry mají kovové pušky se zajímavou featurou – se zpětným rázem, obě prověří vaše dovednosti a reakce, a navíc jsou opravdu velmi kvalitně zpracované. Měli byste pro čtenáře nějakou „veselou historku z natáčení“?

Chvilku jsme se báli, že formule od firmy Wave Italy nedostaneme dovnitř. Hodně se řešilo zavěšení a uchycení Lvů nad hlavním Infinity barem, některé arkádovky dorazily jenom pár dní před otevřením (problémy s lodní dopravou). Minigolf v rozloženém stavu vyplnil 3 kamiony. A nevěřili byste, kolik otázek může mít celník k arkádovým hrám! Za Levels reagoval David Jelínek (Head of Gaming)

A to tím spíše, že na rozdíl od zbytku závodních her, kde vás pustí jenom na jednu trať a bez ohledu na výsledek si musíte zaplatit za každý další okruh, získáte ve formuli výrazně větší minutáž. Čímž se konečně dostáváme k dříve zmíněnému konceptu herny, kde spousta automatů vlastně funguje jako takové rychlé občerstvení. Současně počítejte s tím, že v případě vašich ratolestí jim musíte býti k ruce, protože hry mají pouze anglický popis. Zase se není třeba obávat nějak komplikovaného ovládání.

Chvilka i pro virtuální realitu

Interesantním nápadem se zdá býti vklad v podobě dvou automatů s virtuální realitou. King Kong of Skull Island II nabízí poměrně zažité schéma, kdy mácháním rukou odrážíte dotěrné nepřátele během jízdy džunglí. Z mnoha důvodů, z nichž jeden je čistě finanční, mi tohle herní povyražení přijde lepší než profláklá VR dobrodružství z našich luhů a hájů, jako je třebas Golem. Akorát tedy nesmíte u King Konga trpět arachnofobií, protože na cestě potkáte nehezky přerostlé pavoukovce.

Druhá VR zkušenost představuje rychlé závody na silniční motorce, kde se na stroji v zatáčkách skutečně nakláníte a celé to působí příjemně realisticky. I tady jde o hezký prožitek, byť celkový dojem z 3D prostoru nakonec není tak intenzivní, jak by jeden čekal. Nejde přitom o jediné závody na motorkách, tvořících lehký a sympatický protipól k většinovému zastoupení volantů, z nichž by měl kupř. David Limberský velkou radost. S čímž vlastně úzce souvisí přítomnost stolního fotbálku a míčových sportů v podobě házení malých basketbalových míčů na čas a hlavně na koš.

Naposled zmíněná kratochvíle je jednou z možností, jak získat přístup k různým věcným odměnám, mezi nimiž najdete sladkosti, hračky či elektroniku. Asi nikterak nepřekvapí, že pro hodnotnější trofeje byste museli v herně strávit nezřízeně času a vyvinout nemalé úsilí v disciplínách, které vás nutně nemusí až tolik bavit. A když je řeč o zábavě, rád bych na tomto místě vypíchl produkt, který se nám v herně zamlouval úplně nejvíce. Jde o střílečku Halo: Fireteam Raven.

Halo jako herní vítěz večera

Jelikož jsme Levels navštívili ve vyloženě komorní sestavě, pouze ve dvou lidech, dostala přednost kabinková verze Halo se zbraněmi natvrdo připevněnými k základně. Dobře sednou do ruky a skvěle se s nimi pracuje a to i při nahánění cílů na okrajích obrazovky. Tlačítko Reload pro dobití zásobníku s jinak nevyčerpatelnou municí dává neutuchajícímu odstřelování známých nepřátel z Halo univerza taktičtější rozměr. Kooperativní mód jej dále umocňuje. Navíc vám hra po každé misi ukáže statistiku vašeho snažení, kde pak vidíte, kdo z vás dvou si počínal v boji lépe.

Na rozdíl od závodů můžete svým umem prodloužit setrvání před obrazovkou. Ve víru dění jste až do doby, než vás nepřátelé definitivně rozstřílí. Přičemž pak lze, skrze investici dalších kreditů, pokračovat v rozehrané kampani. Dlužno říci, že v Halo jsme pro jeho dokončení utratili docela hříšné peníze, což svědčí o skutečnosti, že nás akce vtáhla. Třebaže tu nemáte vůbec žádné rozhodovací okamžiky, hra vás prostě s předdefinovanými zbraněmi vždy vyplivne před davy pěších nepřátel či agresivně nalétávajících strojů určených k likvidaci, až do konce má správné grády. A dokonce tu potkáte i Master Chiefa.

Slovo závěrem

Ano, pochopili jste správně, právě jsme dorazili do finále. Abychom to tedy nějak smysluplně zhodnotili. Levels je opravdu zajímavý projekt, jenž v případě arkádových herních automatů, na které jsme se soustředili, určitě potěší. Jedním dechem však musím kriticky říct, že za hodně peněz tu zhusta dostanete docela málo muziky. Není tomu tak vždy a všude, protože existuje sympatická alternativa hodinového či ještě lépe celodenního hraní, byť s odepřením výherních ticketů, která do značné míry neguje předchozí kritiku.

Nicméně bylo by fér též zmínit, že jde o skutečně unikátní zábavní centrum s celou řadou poměrně moderních a luxusně vyhlížejících strojů a občas i lehce bizarních nápadů, u nichž se dokáže příjemně zabavit úplně celá rodina. A ve svém důsledku tak může jít o mimořádný a zcela neopakovatelný zážitek, který je zkrátka a dobře k nezaplacení. Na všechno ostatní pak je přeci Mastercard.