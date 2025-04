Co na chvíli opustit své herní doupě a zajít do kina? Ano, víme, že většina z nás by nejraději veškerý volný čas trávila zavřená doma u svých herních miláčků, ale společenské konvence velí, že pokud člověk nechce vypadat jako podivín se sociopatickými sklony, měl by občas zajít do společnosti a tvářit se, že mu ostatní lidé nevadí.