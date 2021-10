Přicházejí herní handheldy zpět do módy? Další je možná na cestě

Informace o nové přenosné konzoli utekly přímo ze stránek Lenova, kde byla schovaná produktová stránka modelu Lenovo Legion Play. Vedle fotografií se lidem povedlo ze zdrojového kódu vylovit i několik popisků, které poodhalují vlastnosti konzole.



Výrobce Lenovo v současnosti pracuje hlavně na noteboocích a tabletech. Produkty s označením Legion, kam patří jak notebooky či PC, tak smartphony, jsou zaměřené právě na hráče, takže je logické, že by jednou tuto kategorii zařízení mohla obohatit i herní konzole.

Co by měl tento handheld umět? V první řadě by měl nabídnout poměrně velkou, sedmipalcovou obrazovku (stejně velkou má i nový Nintendo Switch OLED) s Full HD rozlišením a podporou HDR10. I rámečky okolo displeje se z produktových fotek zdají být zhruba stejně velké jako u nového switche. Další parametry zahrnují stereo reproduktory, duální vibrační motor, sluchátkový konektor společně s USB-C a 7 000mAh baterii.

Na obrázcích můžeme vidět také rozložení ovládacích prvků, které hodně připomínají ty z Nintenda Switch: na levé straně výše posazenou směrovou páčku a pod ní čtyřsměrovou klávesu, na pravé pak výše čtveřici kláves a pod nimi druhou směrovou páčku.

V uniklých parametrech však chybí asi to nejpodstatnější: čipová sada. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku čipů je dost možné, že Lenovo stále shání odpovídající čipy v dostatečně velkém objemu. Ovšem nabízí se ještě jiná možnost, která plyne z produktových popisků: čip nebude tak důležitý, protože konzole by měla obsah primárně streamovat.

Tomu napovídá třeba předpřipravená aplikace Geforce Now, díky které by místo výkonu mělo záležet hlavně na internetovém připojení. To je na jednu stranu zajímavý koncept, ale zároveň je důležité, aby si Lenovo uvědomilo jednu věc. Přenosné konzole se z logiky věci často přenášejí ani dnes není všude dobrý mobilní signál nebo wi-fi. Pokud by byla jinak konzole málo výkonná, dost by se omezily její možnosti.

Zvláštní je také to, že Lenovo Legion Play bylo zařazeno v kategorii produktů plánovaných pro veletrh MWC 2021, který proběhl již letos v červnu. Něco jeho vydání zřejmě zdrželo: buď je třeba na konzoli ještě před vydáním pracovat, anebo zkrátka stejně jako v mnoha jiných odvětvích chybějí čipy, které by konzoli poháněly. To odpovídá právě skutečnosti, že v nalezených informacích nebyla o čipech vůbec řeč.

Může se tak stát, že se zařízení ani nedočkáme, anebo dočkáme, ale o hodně později, než bychom předpokládali. Přesto jsme zvědaví, jak se brzy zajímavě nasytí kategorie přenosných konzolí a kdo další se rozhodne do ní vkročit.