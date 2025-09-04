Nový handheld od společnosti Lenovo je opět pořádně výkonná herní mašina. Legion Go 2 navazuje na předchůdce po stránce designu a funkcionality, zároveň však má modernější hardware a bohužel i vyšší cenu.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Lenovo Legion Go byl první model herního PC do ruky od Lenova poté, co senzaci ohledně těchto zařízení odstartovala konzole Steam Deck. Lenovo však od té doby stihlo vydat ještě odlehčený model S a nyní už je tu i druhá generace.
Tu společnost Lenovo odhalila na tiskové konferenci během probíhajícího veletrhu IFA v Berlíně.
Lenovo se u pojmenování novinky nicméně rozhodlo pro méně přehledný styl, a ta se tedy jmenuje opět Lenovo Legion Go. Až v závorce se dozvíte, že jde o 8,8palcový model a druhou generaci.
Displej je opravdu parádní, jde totiž o velký 8,8palcový OLED panel s obnovovací frekvencí mezi 30 a 144 Hz (VRR). Rozlišení se však snížilo na 1 920 × 1 200 pixelů, což je ovšem na poměry této kategorie zařízení více než dost.
Novinka je tak či onak o něco větší, těžší a do kapsy ji nejspíše nenacpete. Také je samozřejmě výkonnější. V zařízení najdete čip AMD Ryzen Z2 nebo Z2 Extreme podle zvolené varianty (viz dále) a až 32 GB operační paměti.
Model má přepracované odepínatelné boční ovladače Legion TrueStrike, ty jsou navíc plně kompatibilní s první generací Legion Go (8,8", 1. generace).
Nechybí ani ovládací páčky s tzv. „hall effect“, tedy přesnějším systémem určování polohy a vyšší odolností proti vadám, například známému „stick drift“ neboli ujíždění páčky do jednoho směru.
Specificky grafický výkon nového handheldu Lenovo Legion Go může zajišťovat až šestnáctijádrový akcelerátor AMD Radeon 890M.
Příjemnou vlastností jsou pak také programovatelná tlačítka na ovladačích.
Paměťové konfigurace tohoto zařízení pak dosahují kapacity až 2 TB, což se společně se zvětšováním datového objemu moderních her může hodit.
Další prvky výbavy pak zahrnují třeba čtečku otisků prstů, dva USB-C konektory, slot na microSD karty nebo třeba sluchátkový jack.
Tak jako předchozí generace, i nový model pracuje na operačním systému Windows 11.
Součástí systému Legion Go (8,8", 2) je však také vlastní software, který umožní nastavení ovladačů...
... celkové nastavení a dodává informaci o aktuálním stavu systému Lenovo Legion Go (8,8", 2).
.... a v obchodu pak možnost si do Lenovo Legion Go (8,8", 2) koupit hry další.
K handheldu Lenovo Legion Go (8,8", 2) dostanete i stojánek fungující jako dokovací stanice.
Handheld disponuje 4článkovým 74Wh akumulátorem. Reálná spotřeba energie bude především záviset na tom, jak náročné hry na zařízení budete hrát.
Hmotnost zařízení je podle oficiálních údajů 1 079 gramů, což je na poměry této kategorie pořád docela dost.
Druhá generace modelu Lenovo Legion Go se začne prodávat v říjnu, přesné datum však firma zatím neoznámila.
Stejně tak ani není známá dostupnost na českém trhu, ale vzhledem k tomu, že předchozí generace se zde prodávají, nečekáme, že by se to mělo změnit.
Nejlevnější varianta s procesorem AMD Z2, 16 GB operační paměti a 1 TB úložiště pro data stojí na americkém trhu 1 099 dolarů, což je asi 23 tisíc korun bez daně.
Nejlépe vybavená verze s procesorem AMD Z2 Extreme, 32 GB operační paměti a 2 TB místa na disku vyjde pak na 1 479 dolarů, což je už celkem závratných 30,5 tisíce korun bez daně. Na českém trhu budou tedy případně ceny ještě znatelně vyšší.
