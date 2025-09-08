Nová generace herního lenova je výrazně lepší, do kapsy se však nevejde

Roman Všetečka
Ondřej Martinů
,
Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Nový handheld od společnosti Lenovo je opět pořádně výkonná herní mašina. Legion Go 2 navazuje na předchůdce po stránce designu a funkcionality, zároveň však má modernější hardware a bohužel i vyšší cenu.
Porovnání velikosti 8,8" palcového displeje Legionu Go druhé generace s 31,5¨“... Úchop nového handheldu od Lenova je jistý a přístup k ovládacím prvků se... Lenovo oficiálně uvádín na trh novou verzi svého herního handheldu Legon Go u... Lenovo Legion Go (8,8", 2) disponije 4článkovým 74Wh akumulátorem Ovladače Legion TrueStrike podporují režim FPS, který umožní využít pravý... Tlačítko napájení Lenova Legion Go druhé generace slouží i jako čtečka otisku... Přepracované ovladače Legion TrueStrike jsou plně kompatibilní s první generací... Detail ovládacích prvků handheldu Lenovo Legion Go (8,8”, 2) Grafický výkon nového handheldu Lenovo Legion Go 2 může zajišťovat až... Programovatelná tlačítka lze ne ovladačich Legion TrueStrike přizpůsobit... Detail napojení pravého ovladače k handheldu Lenovo Legion Go (8,8”, 2) Detail ovládacího joysticku na ovladači Legion TrueStrike

KVÍZ: Poznáte slavné herní krásky?

Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?

Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou

Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...

KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?

Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...

Jako návrat na základku. Nové „Hýrousy“ útočí na nostalgii a daří se jim to

Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Jedna z nejpopulárnějších herních značek u nás se brzy vrátí. Heroes of Might and Magic: Olden Era ignorují skoro vše, co se v posledních 25 letech v herním průmyslu stalo a vrací se ke kultovnímu...

Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout

Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...

Nový hit ještě povyrostl. Bude to jedna z nejprodávanějších letošních her

Nezávislá hra Hollow Knight: Silksong při svém vydání potrápila infrastrukturu hned několika digitálních obchodů, víkend jí pak dopřál další hráče.

8. září 2025  10:05 2

8. září 2025 1

vydáno 7. září 2025

Zahráli jsme si Heat, World of Tanks na speedu pro Generaci Z

Provozovatelé úspěšné onlinovky World of Tanks chtějí oslovit i mladší demografické skupiny, na které je původní hra až příliš rozvážná a taktická. Chystaná odbočka Heat si bere inspiraci u moderních...

7. září 2025 2

6. září 2025 12

Nintendo mohlo vydat Switch 2 dřív, ale chtělo vyladit hry k dokonalosti

Konzole Switch 2 od Nintenda vyšla více než osm let od zahájení prodejů původního modelu. Podle posledních informací byl několikrát interně odložen, a to na žádost vývojářů.

5. září 2025  11:27 2

Nezávislá hra zbořila internet. Velká vydavatelství mohou jen tiše závidět

Vydání očekávané nezávislé hry Hollow Knight: Silksong potrápilo infrastrukturu digitálních obchodů. Zájem je obrovský a podle prvních odhadů bude patřit mezi nejprodávanější hry letošního roku.

5. září 2025  9:28 6

Stahujte zdarma špičkovou logickou hru Monument Valley

Epic Store tento týden rozdává oceňovanou logickou hru Monument Valley, v níž se řeší hádanky založené na optických iluzích.

5. září 2025 7

Prozkoumejte středověký Bagdád z Assassin’s Creed, průvodce je zdarma

Aplikace nazvaná Discovery Tour App: Medieval Baghdad představuje zábavnou a interaktivní formou historii středověkého Bagdádu za vlády Abbásovského chalífátu.

4. září 2025  10:10 0

4. září 2025 8

Nové závody s ježkem Sonicem jsou čirý chaos. Ale velmi zábavný

Hráli jsme v předstihu chystaný nový díl bláznivých akčních závodů Sonic Racing, a i když jsme místy nevěděli, co se to na obrazovce vlastně odehrává, skvěle jsme se bavili. Hra s podtitulem...

4. září 2025 0

Anno 117: Pax Romana

vydáno 3. září 2025  9:11,  aktualizováno  10:24

