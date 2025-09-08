|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nová generace herního lenova je výrazně lepší, do kapsy se však nevejde
KVÍZ: Poznáte slavné herní krásky?
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. Poznáte je všechny?
Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou
Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...
KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?
Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...
Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout
Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...
Nový hit ještě povyrostl. Bude to jedna z nejprodávanějších letošních her
Nezávislá hra Hollow Knight: Silksong při svém vydání potrápila infrastrukturu hned několika digitálních obchodů, víkend jí pak dopřál další hráče.
Nová generace herního lenova je výrazně lepší, do kapsy se však nevejde
Berlín (od zpravodaje Bonusweb.cz) Nový handheld od společnosti Lenovo je opět pořádně výkonná herní mašina. Legion Go 2 navazuje na předchůdce po stránce designu a funkcionality, zároveň však má modernější hardware a bohužel i vyšší...
KVÍZ: Poznáte největší herní klasiky podle obrázku z krabice?
Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...
Zahráli jsme si Heat, World of Tanks na speedu pro Generaci Z
Provozovatelé úspěšné onlinovky World of Tanks chtějí oslovit i mladší demografické skupiny, na které je původní hra až příliš rozvážná a taktická. Chystaná odbočka Heat si bere inspiraci u moderních...
Také milujete vlaky? Těchto deset her nesmíte minout
Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...
Nintendo mohlo vydat Switch 2 dřív, ale chtělo vyladit hry k dokonalosti
Konzole Switch 2 od Nintenda vyšla více než osm let od zahájení prodejů původního modelu. Podle posledních informací byl několikrát interně odložen, a to na žádost vývojářů.
Stahujte zdarma špičkovou logickou hru Monument Valley
Epic Store tento týden rozdává oceňovanou logickou hru Monument Valley, v níž se řeší hádanky založené na optických iluzích.
Prozkoumejte středověký Bagdád z Assassin’s Creed, průvodce je zdarma
Aplikace nazvaná Discovery Tour App: Medieval Baghdad představuje zábavnou a interaktivní formou historii středověkého Bagdádu za vlády Abbásovského chalífátu.
Tyto hry byly tak žhavé, až se od nich ostatní radši klidily stranou
Jakožto vývojáři her nechcete, aby vydání vaší hry zastínila nějaká jiná, větší a populárnější. Jenže takové situace občas nastávají a v minulosti se už několikrát stalo, že se s vydáním nějakého...
Pronájem bytu 1+kk, 51 m2, U Hřebčince, Písek
U Hřebčince, Písek - Budějovické Předměstí
10 500 Kč/měsíc
Nové závody s ježkem Sonicem jsou čirý chaos. Ale velmi zábavný
Hráli jsme v předstihu chystaný nový díl bláznivých akčních závodů Sonic Racing, a i když jsme místy nevěděli, co se to na obrazovce vlastně odehrává, skvěle jsme se bavili. Hra s podtitulem...
Anno 117: Pax Romana