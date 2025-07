Jak vypadá váš typický den konstruktéra?

Běžný den začíná příchodem v osm hodin, uvařením šálku čaje a odpovídáním na e-maily. Během dne probíhají schůzky související s mojí pracovní náplní – diskuse o nových dílcích, výzvách, kterým čelí kolegové při práci na svých modelech a podobně. Zbytek času pracuji na přiděleném modelu, dokud mě to neunaví, a ve čtyři hodiny odcházím z práce, buď abych vyzvedl děti, nebo je odvezl na jejich kroužky. Nejraději mám dny, kdy mohu hodně stavět, protože právě to mě na této práci baví nejvíc.

Který model, na kterém jste pracoval, byl pro vás nejnáročnější a proč?

Každý Lego model přináší své vlastní specifické výzvy. U menších modelů je důležitá jednoduchost stavby, protože jsou určeny pro naše nejmladší fanoušky. U těch větších už situaci komplikují různé funkce nebo tvar vnějšího designu.

Nejnáročnější byl asi návrh a testování modelu Lego Technic Mercedes Zetros (42129), protože to probíhalo hned po vypuknutí pandemie v roce 2020. Kvůli hygienickým opatřením a tomu, že chyběli lidé, kteří by modely testovali, byl celý vývojový proces dost náročný a zdlouhavý. Co se týče tvaru, asi nejvíc mě bavil model Lego Technic Ford GT (42154).

Konstruktér Milan Reindl

Jak dlouho trvá celý proces – od prvotního návrhu po výsledek v obchodě?

Všechno záleží na velikosti a složitosti modelu Lego, ale obecně jde o období delší než jeden rok. Samotný vývoj designu může trvat od několika týdnů až po několik let. Návrh setu Lego je totiž téměř na začátku dlouhého řetězce procesů, které potom následují.

Milan Reindl Konstruktér Milan Reindl Už jako dítě rád hrál se stavebnicemi Lego a vytvářel vlastní modely. V dospělosti se stal učitelem angličtiny a chemie, od roku 2012 pracuje jako konstruktér ve společnosti Lego.

Nevím, jak u Lego Technic, ale když se dnes podívám na některé své sety Lego z dětství, přijde mi, že obsahují hodně poměrně velkých částí, typu stěna restaurace či tvrze, zatímco dnes ne. Je to jen můj dojem, nebo se udála nějaká taková změna v přístupu během let?

Sety Lego Technic byly vždy spojovány pomocí malých konektorů – a u těch současných je to úplně stejné. Používáme jak velké, tak malé díly. Každý model a jeho vzhled určují, co a kde můžeme použít, abychom co nejvěrněji zachytili podobu skutečného předobrazu.

Jaké jsou největší výzvy při navrhování realistických automobilových modelů z kostek Lego? Co vás limituje?

U malých modelů je obtížné vměstnat dovnitř všechny potřebné funkce, protože naše funkční díly mají danou velikost, která musí zapadnout do celého systému Lego Technic. U větších modelů situaci komplikuje hmotnost a rozměry. Čím je model větší, tím víc se kroutí a prohýbá – a přitom naše nároky na pevnost a stabilitu zůstávají pořád stejné.

Vaším posledním projektem je závodní vůz Lego Technic Auto Oracle Red Bull Racing RB20 F1. Co je na něm z vašeho pohledu zajímavého?

Nejvíc času jsem strávil vývojem předního zavěšení a odpružení. Snažil jsem se najít co nejkompaktnější řešení, a jakmile jsem posunul jednu součástku, najednou už nebylo místo pro jiný pohyblivý prvek. Celkově je ale model velmi pevný. U formule o délce 63 cm musíte postavit opravdu bytelný základ, aby auto neškrtalo spodkem o stůl.

Lego Technic Auto Oracle Red Bull Racing RB20 F1

Jak probíhá spolupráce s automobilovými značkami?

Celý proces spolupráce bývá většinou docela příjemný. Mám rád výzvy, a pokud jsou očekávání partnerů rozumná, rád hledám nová a nová řešení, dokud nenajdeme kompromis, se kterým budou spokojeny obě strany. Modely Lego Technic jsou spíše interpretací skutečných vozidel než jejich stoprocentně věrnou replikou. Protože celý model skládáme z běžných dílů, není možné vytvořit úplně dokonalý tvar podle originálu. Vždy se ale snažíme co nejvíc přiblížit, aby bylo jasné, které vozidlo bylo předlohou.

Má Lego Technic nějaký výukový potenciál? Například vysvětlit na modelu nějakou funkčnost v automobilu, nebo je to až příliš zjednodušené?

Díly Lego Technic jsem používal i jako učitel – při vysvětlování spalovacích motorů, diferenciálů, pneumatických válců a podobně. Všechny typy motorů a odpružení jsem se vlastně naučil sám, právě při stavění modelů Lego Technic.

Lego Technic Ford GT (42154) Lego Technic Ford GT (42154)

Máte nějaký vysněný model, který byste si přál vytvořit, ale zatím jste neměl příležitost?

Rád bych navrhl model Lego Technic zvíře, ideálně nějaké chodící, nebo třeba nějaké české vozidlo.