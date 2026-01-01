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Máte rádi Lego? Potom nahlédněte do našeho říjnového přehledu. K mání jsou nejenom první vánoční sady, ale třeba i rozměrný Hvězdný superdestruktor Executor ze Star Wars, retro konzole PlayStation či sídlo Panství Downton.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Vlajková loď Darth Vadera z filmu Star Wars: Impérium vrací úder měří přes 136 centimetrů. Výstavní kousek je však určen jen těm největším fanouškům - problémem nebude jen nalezení vhodného místa, ale i cena, která se vyšplhala na 18 499 korun.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Lego Hvězdný superdestruktor Executor se skládá z 6 130 dílků a obsahuje sedm minifigurek včetně Darth Vadera a Boba Fetty.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Lego Darth Vaderův světelný meč sice ukazuje cenu 709 korun, aktuálně je však do 7. října nabízen pouze jako dárek ke koupi předchozího Executora.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Lego PlayStation je replika původní konzole téměř 1:1. Skládá se z 1 911 dílků, měří přes 6 cm na výšku, 26 cm na šířku a 19 cm do hloubky. Součástí balení je samozřejmě i ovladač DualShock, který lze připojit i ke kostičkové verzi konzole.
Autor: LEGO
Lego verze ovšem ukrývá dvě milá diorámata, která odkazují na ikonické hry Ape Escape a Gran Turismo.
Autor: LEGO
Model robůtka Astro Bota ze stejnojmenné hry na PlayStation 5 je inzerován pouze jako dárek k nákupům, které přesáhnou 3 690 korun. Taktéž jen do 7. října.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Vánoce jsou sice ještě daleko, obchodníci se však na jejich příchod připravují už nyní. Jedním z nových setů je i tato vánoční chaloupka za 2 699 korun. V interiéru je k nalezení krb, gramofon, sváteční dekorace...
Autor: Lego, pro iDNES.cz
... a v neposlední řadě je součástí i ozdobený stromeček.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Sada Wallace & Gromit láká na známou dvojku na retro motorce z filmu Wallace a Gromit: O chloupek. Prodává se za 2 399 korun.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Obě postavičky lze polohovat. Wallace & Gromit je tak další sadou, které tentokrát cílí na děti devadesátých let.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
U nostalgických setů ještě chvíli zůstaneme. Sada Pokébal: Kultovní trenérské okamžiky se odkazuje na úplně první hry Pokémon, zachycuje totiž hned několik ikonických propriet a momentů.
Autor: Lego
Obří pokébal lze otevřít. Dolní část láka na bitevní scénu mezi trenéry a pokémony Pikachu a Eevee, zatímco vrchní část je replika laboratoře Profesora Oaka.
Autor: Lego
Pokébal: Kultovní Trenérské okamžiky obsahuje vůbec první minifigurky Pokémon. Levný ovšem není, zájemci zaplatí 6 349 korun.
Autor: Lego
Zvětšená minifigurka Reda vyjde na 1 929 korun. Na výšku měří přes 27 centimetrů.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Knižní zarážka: Knihkupectví je set pro všechny knihomoly. Vystavit si ho lze rozložený někde na stole...
Autor: Lego, pro iDNES.cz
... nebo v knihovně jako zarážku na knížky. Zájemce vyjde na 3 179 korun.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Akademie Nevermore je sada určená pro fanoušky seriálu Wednesday. Kromě školy v gotickém stylu je lákadlem i vůbec první klasická minifigurka Wednesday Addamsové. Sada stojí 1 679 korun.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Naproti tomu Batoh Wednesday, který se prodává za 949 korun, obsahuje už známou mini-doll verzi Wednesday Addamsové.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Avengers: Doomsday: Nová věž Avengerů je další set ze světa Marvelu. Čtyřpatrová věž obsahuje minifigurky Doktora Dooma, Yeleny, Red Guardiana, Buckyho Barnese, Human Torche a Sentryho.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Stavebnice se skládá z 954 dílků a měří přes 34 cm na výšku, zájemce vyjde na 2 699 korun.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Pro fanoušky britského televizního seriálu Panství Downton je určen set Downton Abbey, který se prodává za 7 349 korun.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
Zámek obsahuje řadu autentických detailů a celkem 13 minifigurek postav z 6. řady seriálu.
Autor: Lego, pro iDNES.cz
A mimochodem, od září už jsou v prodeji Shrek Minifigurky - za mě jedny z těch povedenějších licencovaných kousků. Když jsem se ptal v obchodě Lega, největší zájem lidé mají o Kocoura v botách.
Autor: Lego