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Star Wars, Pokémon i PlayStation. Tyto sady LEGO vycházejí v říjnu

Ondřej Zach
Fotočlánek
Lego Hvězdný superdestruktor Executor Lego Hvězdný superdestruktor Executor Lego Hvězdný superdestruktor Executor Lego Darth Vaderův světelný meč LEGO PlayStation LEGO PlayStation Lego Astro Bot Lego Vánoční chaloupka Lego Vánoční chaloupka Lego Wallace & Gromit Lego Wallace & Gromit Pokébal: Kultovní Trenérské okamžiky
Máte rádi Lego? Potom nahlédněte do našeho říjnového přehledu. K mání jsou nejenom první vánoční sady, ale třeba i rozměrný Hvězdný superdestruktor Executor ze Star Wars, retro konzole PlayStation či sídlo Panství Downton.

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