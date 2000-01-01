náhledy
V únoru vyjdou vůbec první sady Lego s tematikou Pokémonů. Fanoušci se mohou těšit na oblíbené postavy, nejdražší sada ovšem není vůbec levná – stojí přes šestnáct tisíc korun.
Když se řekne Pokémon, tak i lidé, kterým tento fenomén nic neříká, určitě znají žlutého Pikachu. Ten samozřejmě nemůže chybět ani v nabídce Lega.
Tento set zahrnuje kromě Pikachu také podstavec, na němž je vyobrazeno číslo 25 (jeho číslo v Pokédexu) a dále červený pokéball.
Figurka má pohyblivé uši a končetiny, takže vypadá, jako by vyskakovala z Pokébalu, u nějž lez také nastavit, zda bude otevřený, nebo zavřený. Sada čítá 2 050 kostek a vyjde na 5 099 korun.
Nejdražším setem z první vlny je Venusaur, Charizard a Blastoise, který obsahuje 6 838 kostek a zájemce vyjde na 16 499 korun.
Tato sada obsahuje rovnou tři oblíbené pokémony z oblasti Kanto, a to v jejich nejsilnějších podobách.
Venusaur má pohyblivé liány a nohy, Blastoise má pohyblivou hlavu, paže a vodní děla a Charizard má pohyblivá křídla, nohy, paže a hlavu.
Figurky si lze vystavit samostatně, nebo umístit na společný podstavec, kdy každá část reprezentuje vlastní biom (pláž, džungle, sopka).
Nejdostupnějším Lego Pokémonem je Eevee. Tento set vyjde na 1 479 korun.
Polohovat lze hlavu, uši, ocas, nohy i tlapky.
Tato sada má 587 dílků a figurka měří přes 19 cm na výšku.
Všechny tři sady vycházejí 27. února 2026.
Kromě toho budou ještě k mání dva dodatky. Sbírka odznaků oblasti Kanto je dárek pro ty, kteří si pořídí nejdražší set Venusaur, Charizard a Blastoise.
Akce ovšem platí pouze při předobjednání do 26. února a zároveň do vyčerpání zásob.
Druhým bonusem je Mini Pokémon Center.
To je složené z 233 dílků a půjde získat pouze v rámci programu LEGO Insiders za body (2 600 bodů).
