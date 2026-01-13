|
Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny
Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.
Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci
Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.
Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky
Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...
Vývojář smaže svou hru ze Steamu. Přítelkyně ho přesvědčila, že AI je zlo
Vývojář malé nezávislé hry Hardest došel k náhlému prozření, že využívání AI nástrojů k výrobě hry je špatné. Veřejně proto prohlásil, že hru vymaže ze Steamu a začne znovu, tentokrát už jen čistě...
Sběratelé pozor, brzy vyjdou první sady Lego Pokémon. A provětrají peněženku
V únoru vyjdou vůbec první sady Lego s tematikou Pokémonů. Fanoušci se mohou těšit na oblíbené postavy, nejdražší sada ovšem není vůbec levná – stojí přes šestnáct tisíc korun.
Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026
Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...
Znovu se začíná mluvit o střílečce StarCraft. Co prozatím víme?
Nový rok opět oživil zvěsti, které se týkají sci-fi značky StarCraft. V přípravě ovšem nemá být další díl ze strategické série, ale střílečka.
Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici
Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...
Steam je symbolem hraní na PC, překonal další rekord
Platforma Steam je dnes symbolem hraní na PC. Počet jejích uživatelů v průběhu let roste, aktuálně padl další rekord.
Povolené násilí v zábavné formě. U těchto klasických mlátiček jsme se opravdu vyřádili
Náplň těchto videoher sice nebyla obvykle zlomová a komplexní, ale to jim na zábavnosti rozhodně neubralo. Právě naopak. A proto na některé mlátičky nedáme dopustit.
Hrozí další odložení GTA 6? Podle insidera ještě není hotové
Městská akce Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hra letošního roku. Podle známého insidera ovšem není stále hotová po obsahové stránce a je možné, že by mohla být znovu odložena.
