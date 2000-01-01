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Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat peněženku všem, kteří „to tehdy zažili“.
Autor: Lego
Set nazvaný The X-Files vychází z legendárního seriálu Akta X, který se začal vysílat v devadesátých letech. Hlavními hrdiny jsou agenti FBI Mulder a Scullyová, kteří vyšetřují mysteriózní případy ze složky X. Spodní část setu je replika kanceláře Foxe Muldera, jehož součástí je i kultovní plakát a nápisem „I Want to Believe“ (Chci uvěřit).
Autor: Lego
Horní část zachycuje scénu s příchodem mimozemšťanů.
Autor: Lego
Celý set ovšem funguje i dohromady jako nádherné dioráma. Stavebnice obsahuje 1 478 dílků a 8 minifigurek. Prodávat se začne už 4. srpna, a to za 4 899 korun. Po zavření galerie se můžete podívat i na propagační video, v němž vystupuje Gillian Andersonová.
Autor: Lego
Pro zajímavost, takto vypadal návrh fanouška, podle nějž byl nakonec Lego set zrealizován.
Autor: Lego
Sada nazvaná Arkádová hra Donkey Kong odkazuje na stejnojmennou videohru z roku 1981. V tehdejším Československu automat dostupný nebyl, rezonovat tak bude hlavně mezi pamětníky ze Západu a Japonska. I tak je to ovšem velmi zajímavý kousek kvůli způsobu zpracování Lego verze.
Autor: Lego
Automat je totiž funkční! Ovládá se pomocí páčky, joysticku a tlačítka pro skok.
Autor: Lego
Vše je mechanické, z boční strany se vhazují sudy.
Autor: Lego
Jumpman (později Mario) může skákat a omezeně se pohybovat doleva a doprava.
Autor: Lego
Ze zadní strany lze vyčíst, jak to funguje. Arkádová hra Donkey Kong se začne prodávat 1. srpna za 4 149 korun.
Autor: Lego
V Lego podání brzy ožije i slavná postava mimozemšťana z oblíbeného rodinného sci-fi filmu E.T. – Mimozemšťan od Stevena Spielberga.
Autor: Lego
Mimozemšťanovi lze polohovat nejenom hlavu, ale i paže, zápěstí a prsty, takže může zvednout ukazováček a „zavolat domů“.
Autor: Lego
Sada obsahuje 1 226 dílků, přičemž figurka mimozemšťana měří na výšku přes 24 cm. Stejně jako ve filmu je součástí květináč se slunečnicemi, který mu lze vložit do ruky. Do prodeje zamíří 1. srpna za 3 179 korun.
Autor: Lego
Zajímavostí je svíticí část, díky níž jeho srdce září po stisku tlačítka červeně.
Autor: Lego
Sada Star Trek: Můstek U.S.S. Enterprise NCC-1701 prozrazuje vše důležité už ve svém názvu. Vychází v rámci 60. výročí původního seriálu.
Autor: Lego
Obsahuje 8 minifigurek členů posádky, včetně Jamese T. Kirka, Spocka, Nyoty Uhury, Hikaru Sulua, Leonarda McCoye, Pavla Chekova, Christine Chapelové a Montgomeryho Scotta.
Autor: Lego
Křeslo kapitána je pohyblivé, má napodobovat turbulence a otřesy při bitvách.
Autor: Lego
Dalšími interaktivními prvky jsou páka pro otevření turbo výtahu a knoflík, který přenese členy posádky z transportních plošin. Sada se začne prodávat 1. září za 4 399 korun.
Autor: Lego
Set Pokébal: Kultovní trenérské okamžiky se odkazuje na úplně první hry Pokémon, zachycuje totiž hned několik ikonických propriet a momentů.
Autor: Lego
Obří pokébal lze totiž otevřít.
Autor: Lego
Dolní část láka na bitevní scénu mezi trenéry a pokémony Pikachu a Eevee...
Autor: Lego
... zatímco vrchní část je replika laboratoře Profesora Oaka.
Autor: Lego
Mimochodem, sada obsahuje vůbec první minifigurky Pokémon. Set půjde do prodeje v říjnu za 6 349 korun.
Autor: Lego
Nejdostupnější bude nová série minifigurek se Shrekem, která se začne prodávat 1. září. Láká na následující postavy: Shrek, Fiona, Oslík, Pinocchio, Perníček, Dračice, Kocour v botách, Thelonious, Vlk, Merlin, lord Fárkvád, víla Kmotřička a princ Krasoň.
Autor: Lego
Shrek
Autor: Lego
Fiona
Autor: Lego
Kocour v botách
Autor: Lego