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Lego sází na retro legendy. Dospělí neodolají, na jednu láká Scullyová

Ondřej Zach
LEGO The X-Files LEGO The X-Files LEGO The X-Files LEGO The X-Files Pro zajímavost, takto vypadal návrh fanouška, podle nějž byl nakonec set... Arkádová hra Donkey Kong Arkádová hra Donkey Kong Arkádová hra Donkey Kong Arkádová hra Donkey Kong Arkádová hra Donkey Kong Lego E.T. the Extra-Terrestrial #21370 Lego E.T. the Extra-Terrestrial #21370
Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat peněženku všem, kteří „to tehdy zažili“.

Gillian Andersonová jako Dana Scullyová láká na Lego Akta X

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Lego sází na retro legendy. Dospělí neodolají, na jednu láká Scullyová

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Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...

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