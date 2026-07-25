Gillian Andersonová jako Dana Scullyová láká na Lego Akta X
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Gillian Andersonová jako Dana Scullyová láká na Lego Akta X
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Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.
Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...
Některé na nás čekají ještě letos, na jiné budeme pravděpodobně čekat ještě několik let. Ve všech případech však jde o hry s velkým potenciálem a hráči je netrpělivě vyhlíží. Přinášíme vám výběr...
Lego objevilo zlatý důl. Kromě adaptací prakticky všech známých značek sází ve velkém i na nostalgii. Představíme vám několik setů, které ještě letos zamíří do prodeje a mají potenciál provětrat...
Studio Warhorse pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Registrace ochranné známky možná vyzradila název nové hry.
Foretales je poměrně netradiční mix hned několika žánrů. Ačkoli vypadá jako karetní hra, snaží se vyprávět i v takovýchto kulisách příběh. Hráč se zároveň stará o několik zdrojů a svými volbami...
Některé na nás čekají ještě letos, na jiné budeme pravděpodobně čekat ještě několik let. Ve všech případech však jde o hry s velkým potenciálem a hráči je netrpělivě vyhlíží. Přinášíme vám výběr...
Herní počítač Steam Machine je venku zhruba tři týdny a okamžitě se zařadil mezi to nejprodávanější, co platforma Steam nabízí. Co to vlastně znamená, se pokusí zodpovědět článek níže.
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Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou první řady...