náhledy
I když Lego a Nintendo spolupracují už více než šest let, klasických minifigurek oblíbených postav se fanoušci nikdy nedočkali. To se však už za několik měsíců změní.
Autor: LEGO
Tak to je on, Mario. Ikonický maskot společnosti Nintendo vyjde po své interaktivní LEGO verzi, která je opatřena displejem a vydává zvuky, také jako „obyčejná“ minifigurka. Po tom ostatně fanoušci volali už léta.
Autor: LEGO
Nejlevnější cesta, jak se k minifigurce dostat, bude sada Mario a skok z potrubí. Je to malé dioráma s Mariem, ikonickou zelenou trubkou a levitující mincí. Jako bonus potěší Goomba.
Autor: LEGO
Nintendo prozatím odhalilo osm setů s minifigurkami z edice Super Mario, všechny vyjdou 1. ledna 2027. Set Mario a skok z potrubí bude stát 239 korun.
Autor: LEGO
Tady už máme naopak nejdražší set nazvaný Fire Mario a Bowser na hradě, za nějž zájemci zaplatí 2 399 korun.
Autor: LEGO
Sada zahrnuje tři klasické minifigurky, malou Goombu a naopak zvětšeného želváka Bowsera.
Autor: LEGO
Mario Kart – Mario a závody je název další sady, která bude populární. Láká totiž na minifigurku Maria usazeného ve své ikonické červené motokáře. Doplňky tvoří známé power-upy.
Autor: LEGO
Ani Mario Kart – Mario a závody nezruinuje peněženku, stát bude 359 korun.
Autor: LEGO
Populární bude i tato sada, protože prozatím jako jediná obsahuje minifigurku zeleného Yoshia, a to ještě v kombinaci s Mariem.
Autor: LEGO
Yoshi, Mario a jeho dům bude stát 949 korun.
Autor: LEGO
Plážová sada zaujme nejenom červeným krabem, ale hlavně jinou variantou figurky Maria v červených plavkách.
Autor: LEGO
Mario a dobrodružství na pláži bude stát 469 korun.
Autor: LEGO
Tento set je zajímavý alternativní verzí Luigiho – Fire Luigi. Doplňuje ho Koopa Troopa. Z těch dosud představených spíše slabší sada.
Autor: LEGO
Souboj: Fire Luigi a Koopa Troopa bude stát 709 korun.
Autor: LEGO
Tato sada láká rovnou na čtyři vozítka z Mario Kart. Ačkoliv jí dominuje Bowser, je to prozatím jediná sada s Toadem.
Autor: LEGO
Mario Kart – Bowser a bouřlivý závod bude stát 1 449 korun.
Autor: LEGO
Tato sada Mario Kart láká na dvě vozítka a hlavně Luigiho ve svém klasickém outfitu. Doplňuje ho Bowser junior.
Autor: LEGO
Mario Kart – Závod Luigi vs. Bowser Jr. bude stát 709 korun.
Autor: LEGO
Několik setů Super Maro s minifigurkami pohromadě
Autor: LEGO
Fire Mario a Bowser na hradě
Autor: LEGO
Mario a skok z potrubí
Autor: LEGO
Fire Mario a Bowser na hradě
Autor: LEGO