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IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...
Největší herní veletrh světa právě začal. Podívejte se, jak to na něm žije
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.
KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?
Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?
Zatím je nic nepřekonalo. Hráli jste špičky oblíbených sérií?
Jsou to dosud nepřekonané klasiky. Herní série, které se v jisté podobě drží na trhu dodnes, mají mnohdy své nejúspěšnější díly už dlouho za sebou. A tak si je pojďme připomenout, abyste na tyto...
Legendární vývojář končí s hrami. Zavzpomínejte s námi na jeho největší hity
Herní svět přichází o další legendu. Vynálezce akčního podžánru, kterému se přezdívá „Immersive Sim“, se po své vlažně přijaté novince rozhodl přenechat tvorbu dalším generacím a ve věku 71 let se už...
Viděli jsme na vlastní oči nové rozšíření pro Zaklínače 3. Je famózní
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Chystané třetí rozšíření Zaklínače 3 ukazovali polští autoři na Gamescomu za zavřenými dveřmi v poměrně detailní podobě a my byli u toho. Songs of the Past budou stejně jako dva předchozí datadisky...
Lego chystá novou ikonickou minifigurku. Pod stromeček to však nestihne
I když Lego a Nintendo spolupracují už více než šest let, klasických minifigurek oblíbených postav se fanoušci nikdy nedočkali. To se však už za několik měsíců změní.
Letošní filmy, které by si neměl nechat ujít žádný hráč
Do konce roku 2026 už nezbývá zase tolik času, ale i tak se chystá ještě slušná řádka zajímavých filmů, které by se vám mohly líbit. Pojďme se na některé z nich podívat.
Remake milované hry Heroes of Might and Magic III budí u fanoušků rozpaky
Heroes of Might and Magic III Remake je od základů vytvořená předělávka jedné z nejoblíbenějších strategií všech dob. Oznámení ovšem přijímají fanoušci spíše s rozpaky, terčem kritiky je zejména...
PlayStation Plus láká v září na odstřelovače, baseball či oceňované JRPG
Zářijová nabídka služby PlayStation Plus zahrnuje hru na odstřelovače, simulátor baseballu, indie sandbox a oceňované japonské RPG.
Největší herní veletrh světa právě začal. Podívejte se, jak to na něm žije
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Veletrh Gamescom otevřel brány návštěvníkům z řad odborníků i veřejnosti. Na výstavišti jsme strávili první den a přinášíme vám fotoprohlídku největšího herního veletrhu světa.
IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i řadu praktických...
Návrat legendy. Atari oživuje stavění zábavního parku RollerCoaster Tycoon
Ve hře RollerCoaster Tycoon Wonderworks budete stavět a provozovat svůj zábavní park snů. A také sledovat návštěvníky, jak nemohou najít toalety, protože jste je všechny smazali.
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Hra o trůny, dvakrát Zaklínač i temné Metro: Gamescom odhalil herní pecky
Hra o trůny jako strategie, remaster Zaklínače 3, který získají majitelé původní hry zdarma, nová expanze, předělávka milovaných Heroes of Might and Magic III či temné Metro 2039. Zahajovací show...
Zaklínač 4 cílí na vydání v 2028, Zaklínač 3 se uzavře příští rok
Šéf polského studia studia CD Projekt RED Michał Nowakowski láká v krátkém videu na herní svátek Gamescom a naznačil, jaká je nejbližší budoucnost značky Zaklínač.