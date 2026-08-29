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Lego chystá novou ikonickou minifigurku. Pod stromeček to však nestihne

Ondřej Zach
LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario LEGO Super Mario
I když Lego a Nintendo spolupracují už více než šest let, klasických minifigurek oblíbených postav se fanoušci nikdy nedočkali. To se však už za několik měsíců změní.

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