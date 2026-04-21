Nebývalá krádež lega. Kostičky za statisíce tajně měnil za těstoviny

Police z kalifornského města Irvine dopadla zloděje, který ukradl stavebnice Lego v celkové hodnotě přes v přepočtu 700 tisíc korun. Informuje o tom deník The New York Times. 28letý Jarrelle Augustine na to šel trochu jinak než běžní zloději a za stavebnice v obchodě nejdřív normálně zaplatil. Později je však vracel, nechal si vyplatit peníze zpět, přičemž prodavači v obchodech netušili, že v originálních krabicích už není původní obsah.
Aby obsah krabic vydával podobné zvuky jako stavebnice, nahrazoval jej Augustine pytlíky s těstovinami. Zloděj si vybíral dražší sety, ovšem pravidelně měnil obchody, aby jeho činy nebyly tak nápadné. Podle zástupců místní policie takto připravil o zboží nejméně 70 různých obchodů Target v Kalifornii.
Policie také zveřejnila snímky ukradeného zboží, mezi které patří třeba stavebnice hvězdných křižníků ze Star Wars nebo budovy ze světa superhrdinů od Marvelu. Jejich cena se obvykle pohybuje (v přepočtu) v řádu tisíců korun, zloděj v době dopadení doma skladoval nadměrné množství stavebnic v pytlících, které chtěl zřejmě pak ještě zpeněžit bez originálního balení na bazarových tržištích.
Augustine zřejmě nechtěl prodávat stavebnice jako celek, jelikož z ukradených setů vybíral vzácné figurky, které mají samy o sobě často vysokou cenu. Takové zboží se navíc logicky ještě hůře identifikuje jako kradené.
Vedle fotografií samotných ukradených stavebnic také policie zveřejnila ukázku toho, čím zloděj obsah krabic nahrazoval. Byla to těstovinová kolínka značky Goya. Dotyčný si zřejmě vybíral těstoviny podle toho, aby při zaklepání krabicí byl slyšet typický rachot připomínající právě kostičky Lego.
Zloděje policie města Irvine aktuálně stíhá na svobodě, v tuto chvíli není jasné, jak vysoký trest dotyčnému hrozí. Krádeže stavebnice Lego jsou v poslední době poměrně časté, jelikož některé sety nebo právě jednotlivé figurky mají vysokou sběratelskou hodnotu. Loni například zloděj ve stejném americkém státě kradl rovněž stavebnice za statisíce, ovšem nepoužíval k tomu žádný fígl a zkrátka je odnášel bez placení.