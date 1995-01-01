náhledy
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace a nutno říci, že některé vypadají velmi dobře. Nebo je to AI slop? To už necháme na vás. My bychom se za některé kousky v tomto podání vůbec nezlobili.
Autor: Hotheadgm
Začněme klasickou všech klasik, a to fantasy mlátičkou Golden Axe. Tuto hru jsme v devadesátkách milovali, hráli s kámošema u jednoho počítače a... nejlepší je samozřejmě trpaslík!
Autor: BW
Série akčních závodů Road Rash od EA je dnes mrtvá.
Autor: EA
V devadesátých letech vycházely hry ze série Zelda v této podobě.
Autor: Nintendo
Toto je skutečná hra. Nintendo v roce 2019 vydalo na Switch remake The Legend of Zelda: Link’s Awakening, která poprvé vyšla v roce 1993 na Game Boy.
Autor: Ondřej Zach
Jurassic Park (1993)
Autor: X
Autor: X
V roce 1995 vyšla dnes již legendární strategie Warcraft II: Tides of Darkness.
Autor: GoG.com
V roce 2024 vydaný remaster vyvolal spíše smíšené reakce.
Autor: Blizzard
První Grand Theft Auto, viděné z ptačí perspektivy, vyšlo v roce 1997.
Autor: Rockstar
Původní verze The Sims 2 z roku 2004.
Autor: Ondřej Zach