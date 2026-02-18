|
Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se
Válka je pořád stejná, ale postapokalyptický Fallout se změnil k nepoznání
Podívejte se, jak se v průběhu let měnila známá herní série Fallout, která se odehrává ve světě po jaderné válce. První díl vyšel už před téměř třiceti lety. Hráli jste ho také? Série se od té doby...
Vzpomínám na všechny své bývalé milenky. Z videoher
Včerejší svátek zamilovaných v nás vyvolal melancholickou náladu a jelikož se herní průmysl teprve pomalu probouzí ze zimního spánku, rozhodli jsme se využít tuto příležitost k nostalgii....
Hráli jste je? Mezi prodejní trháky PlayStationu 5 se vloudilo překvapení
Letos to bude už šest let, co se PlayStation 5 dostal na trh a zatím to vypadá, že jej ještě čeká pěkných pár herních hitů. Jak vypadá aktuálně seznam nejprodávanějších na PlayStationu 5? Možná...
Tak to sedlo! Underkeep skvěle oživuje zašlou slávu krokovacích dungeonů
Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu dnes již prakticky mrtvému žánru krokovacích dungeonů. A po zahrání dema na Steamu můžeme konstatovat, že je na co se těšit.
Pokochejte se krásami Japonska ve Forza Horizon 6
S připravovanými festivalovými závody Forza Horizon navštívíme letos v květnu Japonsko. Už nyní se můžete pokochat krajinou, v níž se bude závodit.
PS5vydáno 17. února 2026 15:54, aktualizováno 15:54
Černý scénář: PlayStation 6 se zpozdí, Switch 2 zdraží a Steam Deck se vyprodá
Předpokládá se, že spotřební elektronika letos citelně podraží. Nedostatek komponent se promítá i do plánů výrobců herních konzolí.
Noční můra se blíží. Polští mistři hororu oznámili Layers of Fear 3
U příležitosti desetiletého výročí od vydání hororu Layers of Fear oznámilo polské studio Bloober Team třetí díl. Podobnosti prozatím chybí, vychutnat si ovšem můžete hraný trailer.
Antirasistická hra, v níž parta černochů vykrádá muzea, naprosto propadla
Je krádež, když si berete zpět to, co bylo ukradeno? Téma repatriací otvírá africká hra Relooted, jejíž hrdinové vykrádají západní muzea. Hra se nesetkala s příliš pozitivní odezvou už při svém...
Jindřich konečně mluví česky. Kingdom Come na konzolích prokouklo
První Kingdom Come: Deliverance se dočkalo na konzolích vylepšené verze. Ačkoliv nejde o remake ani remaster, na PlayStationu 5 a Xboxech Series X/S se odemkla lepší grafická nastavení a dorazila sem...