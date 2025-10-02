Legacy of Valor má být příběhové RPG zasazené do živoucího středověkého světa. Hráči budují a rozšiřují osady, spravují zdroje a obchodní cesty a zároveň velí armádám ve velkých bitvách v reálném čase.
Vše odstartovalo jako projekt samostatného vývojáře Filipa Husáka, cílem je nakonec vytvořit zhruba desetičlenný tým. Další finance má zajistit nadcházející kampaň na platformě Kickstarter.
Zmiňujete, že provoz privátního serveru World of Warcraft vás toho tehdy hodně naučil. Můžete být konkrétnější?
Moje cesta k vývoji her začala asi před šestnácti lety díky World of Warcraft. Postavil jsem si vlastní server, kde hrály stovky lidí, a souběžně se učil PHP, SQL i C++. Byla to moje první velká škola, od programování přes design až po práci s komunitou. Postupně jsem se dostal k level designu, úpravám klienta a vlastním módům. Zpětně vidím, že právě tyhle pokusy mi daly sebevědomí pustit se do vlastní hry.