Start roku nikdy nebývá příliš nabitý očekávanými hrami a ani 2026 neodstartuje zběsilým tempem. Na několik novinek se mohou těšit příznivci hororů a akčních her, plus dorazí velká aktualizace na populární Animal Crossing, ale jinak bude leden vhodný spíše na dohánění restů z loňského roku.
Autor: Bandai Namco Studios Inc.
Na první významnější hru měsíce si počkáme do 9. ledna, kdy vychází už třetí díl hororové série Pathologic. V psychologickém hororu budete hrát za doktora, který se snaží během 12 dnů vyléčit vesnici od záhadné nemoci.
Autor: Ice-Pick Lodge
Hra nabídne třeba mechaniku vracení času, kdy se můžete vrátit zpět do klíčových bodů v příběhu a pokusit se vzniklé situace vyřešit lépe. Musíte však hlídat i třeba to, aby váš hrdina zcela nepropadl šílenství. Pathologic 3 si zahrajete na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X a S.
Autor: Ice-Pick Lodge
Autoři hry Quantum Error, jednoho z pořádných herních propadáku roku 2023, si v lednu pokusí napravit reputaci chystanou akční hrou Code Violet. V ní se hlavní hrdinka cestuje časem s důležitou mísí záchrany lidstva, jenže zůstane uvězněná na vědecké stanici plné dinosaurů.
Autor: TeamKill Media
Code Violet má kombinovat akci a stealth prvky, náboji údajně nebude radno plýtvat. Hra funguje na Unreal Engine 5 a je vyrobena exkluzivně pro PlayStation 5 s podporou adaptivních spouští na gamepadu DualSense a také 3D audia.
Autor: TeamKill Media
S hrou Quarantine Zone: The Last Check jste se už možná mohli setkat v různých klipech na sociálních sítích, jde o virální titul, ve kterém dostanete roli hlídače brány kempu přeživších v zombie apokalypse.
Autor: Brigada Games
Právě vy určujete, kdo z příchozích jeví známky infekce a musí do karantény, a kdo působí zdravě. Hra měla původně dorazit v listopadu 2025, autoři ji však odložili na 12. ledna 2026, kdy vychází na PC.
Autor: Brigada Games
15. leden bude klíčovým datem pro fanoušky hry Animal Crossing: New Horizons. Ta původně vyšla v roce 2020 na Nintnedo Switch a už nějakou dobu nedostává žádné nové aktualizace. Nyní však autoři vydávají jak next-gen aktualizaci na Nintendo Switch 2, tak novou porci obsahu.
Autor: Bonusweb.cz
Verze hry 3.0 slibuje novou budovu hotelu pro obyvatele vašeho ostrova, celou řadu vylepšení běžných mechanik ve hře a také nové předměty vyrobené ve spolupráci se značkami Splatoon, The Legend of Zelda nebo Lego.
Autor: Bonusweb.cz
Hororová hra BrokenLore: Unfollow zpracovává vliv sociálních sítí na duševní zdraví. V ní budete sledovat osud šikanované školačky uvězněné v noční můře.
Autor: Serafini Productions
V tomto hororu budete unikat před děsivými bytostmi a snažit se najít cestu ven z děsivého světa. Jde o prvotinu studia se sídlem v Japonsku a vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: Serafini Productions
Hra MIO: Memories in Orbit se poprvé ukázala na prominentním místě v prezentaci Nintendo Direct v červnu 2023 a jeví se jako zajímavý titul, především pokud fandíte žánru metroidvania.
Autor: Douze Dixiemes
Jde o podobnou žánrovou záležitost, jako byl před lety Hollow Knight. Bez většího vysvětlování jste vydání napospas neznámému světu, který musíte prozkoumat a odhalit jeho tajemství. MIO: Memories in Orbit dorazí 20. ledna na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: Douze Dixiemes
Asi nejvýznamnější událostí měsíce ledna pak bude vydání hry Highguard. Během prosincového předávání videoherních Oscarů bylo oznámení této hry zlatým hřebem večera. Jenže spousta hráčů k Highguard přistupuje skepticky.
Autor: Wildlight Entertainment, Inc.
Není se čemu divit, podobných multiplayerových stříleček s hrdiny se v poslední době snažilo zaujmout hráče opravdu hodně a většina z nich selhala, některé opravdu tragicky (např. Concord). Bude Highguard jiný? O tom se přesvědčíme 26. ledna, kdy hra vyjde na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X a S.
Autor: Wildlight Entertainment, Inc.
Cairn je v jistém ohledu sportovní hrou, jde totiž o simulátor horolezce. Formálně však spadá do žánru survival, ovšem spíš ve smyslu, že musíte řešit hlad, energii a stav výbavy hlavní hrdinky, aby jí šplhání šlo co nejlépe.
Autor: The Game Bakers
V uplynulém roce jsme již zkoušeli demoverzi, která ukázala vysokou obtížnost hry: při lezení na zdi totiž pohybujete všemi končetinami hrdinky a navádíte ji tak, aby se měla čeho chytnout a nespadla. Cairn vychází 29. ledna pro PC a PlayStation 5.
Autor: The Game Bakers
Ve stejný den vychází také vizuálně zajímavý titul I Hate This Place. I když jde o hororovou hru, komiksová grafika trochu ubírá vážnosti herní atmosféry. Bohatě to vynahrazují nechutná monstra a grafické násilí.
Autor: Rock Square Thunder
V I Hate This Place se budete v nehostinném světě snažit přežit pomocí sbírání surovin, vyrábění zbraní a zabírání tábořišť, kde budete alespoň na chvíli v bezpečí. Hra vyjde na PC, PlayStationu 5, Nintendu Switch a Xboxu Series X a S.
Autor: Rock Square Thunder
Leden uzavře akční hra Code Vein 2, pokračování titulu z roku 2019. Stojí za ní samozřejmě opět Bandai Namco a hra spadá do žánru soulslike.
Autor: Bandai Namco Studios Inc.
Hra slibuje vydatné dobrodružství s partou bojovníků a mechaniku cestování časem. Code Vein 2 bude dostupný 30. ledna na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X a S.
Autor: Bandai Namco Studios Inc.