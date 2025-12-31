|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Bude to suchý měsíc? Tyto hry vychází v lednu
Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?
Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její...
Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026
Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...
Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů
Po strastiplném a dlouholetém vývoji, kdy byl celý projekt dokonce na nějakou dobu zrušený, se vrací hlavní konkurent Minecraftu, a to rovnou ve formě předběžného přístupu. Hytale vyhlíželo zřejmě...
Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky
Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...
Vývojář smaže svou hru ze Steamu. Přítelkyně ho přesvědčila, že AI je zlo
Vývojář malé nezávislé hry Hardest došel k náhlému prozření, že využívání AI nástrojů k výrobě hry je špatné. Veřejně proto prohlásil, že hru vymaže ze Steamu a začne znovu, tentokrát už jen čistě...
Česká hra pro děti s ADHD má pomoci propojit zábavu s terapií
Nezávislé české studio Bell Hat Games se chystá na vydání své prvotiny, která vzniká ve spolupráci s terapeuty a klade si za cíl pomoci dětem s ADHD.
Všechny genitálie vytvoříme bez použití AI, slibují autoři očekávaného hitu
Přestože se umělá inteligence rychle stala esenciálním nástrojem při vývoji počítačových her, jsou oblasti, kam ji tvůrci nepustí. Autoři generačního hitu Baldur’s Gate 3 z belgického studia Larian...
Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy
Babička se stala streamerkou Minecraftu, aby zaplatila léčbu svého vnuka
Jednaosmdesátiletá Američanka Sue Jacquotová se nehodlala smířit s těžkým osudem svého sedmnáctiletého vnuka Jacka, kterému byla diagnostikovaná agresivní forma rakoviny měkkých tkání. Velmi drahou...
Toto je nová Lara Croft v podání hvězdy Hry o trůny. Jak se vám líbí?
Slavnou herní archeoložku Laru Croft ztvární v připravovaném seriálu od Amazonu herečka Sophie Turnerová, která proslula rolí Sansy Starkové v seriálu Hra o trůny. Nyní se můžete podívat na její...
Sesadí Minecraft z trůnu? Novinku už údajně vyzkoušely miliony hráčů
Po strastiplném a dlouholetém vývoji, kdy byl celý projekt dokonce na nějakou dobu zrušený, se vrací hlavní konkurent Minecraftu, a to rovnou ve formě předběžného přístupu. Hytale vyhlíželo zřejmě...
Skvělý měsíc. PS Plus rozšíří svůj katalog o Resident Evil Village
Herní předplatné PlayStation Plus ve verzích Extra a Premium, které zajistí přístup ke katalogu her, brzy rozšíří hned několik zajímavých kousků.
Upíři, samurajové i draci. Vybíráme nejočekávanější RPG roku 2026
Fanoušci her na hrdiny se v roce 2026 mají na co těšit. Dorazí nejenom zajímavé novinky, ale i několik důležitých remaků či restartů známých sérií a možná i jeden opravdu nečekaný datadisk. Vybíráme...
Vývojář smaže svou hru ze Steamu. Přítelkyně ho přesvědčila, že AI je zlo
Vývojář malé nezávislé hry Hardest došel k náhlému prozření, že využívání AI nástrojů k výrobě hry je špatné. Veřejně proto prohlásil, že hru vymaže ze Steamu a začne znovu, tentokrát už jen čistě...
Znovu se začíná mluvit o střílečce StarCraft. Co prozatím víme?
Nový rok opět oživil zvěsti, které se týkají sci-fi značky StarCraft. V přípravě ovšem nemá být další díl ze strategické série, ale střílečka.
Prodej - Stavební pozemek Přerov VI-Újezdec
Hlavní, Přerov - Přerov VI-Újezdec
2 298 774 Kč
Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici
Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...
Sběratelé pozor, brzy vyjdou první sady Lego Pokémon. A provětrají peněženku
V únoru vyjdou vůbec první sady Lego s tematikou Pokémonů. Fanoušci se mohou těšit na oblíbené postavy, nejdražší sada ovšem není vůbec levná – stojí přes šestnáct tisíc korun.