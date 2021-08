Češi kutí strategii z vietnamské války. Péče o vojáky je klíčová, říkají

Co je to herní design? Ladislav Štojdl Definice herního designu je velmi široká a není jedna cesta, jak se k tomuto povolání dostat. V poslední době vzniklo několik oborů na VŠ, ale vzhledem k tomu, že ještě nemají absolventy a že pedagogové často nemají s herním designem velkou zkušenost, zatím nelze říci, jestli je studium VŠ oboru ta správná cesta, jak se stát game designerem. Hlavní kvalifikací je nepřekvapivě hrát hry. Game designer ale přitom neuvažuje jen jako hráč, který si užívá „flow“. Designer přemýšlí, co je na hře zábavné a co ne. U adventury se více zaměří na scénář, u strategie na logiku a pravidla. Herní designer nemusí být programátor ani grafik. Sám si umím udělat jednoduchý skript na otestování mechanismů nebo navrhnout jednoduchý grafický model a dát mu texturu. Ale efektivnější je, pokud to dělá specialista v týmu. Určitě je výhoda mít vzdělání scenáristy, zejména pro adventury.