Co přinesla nová sezona League of Legends a jak si vedli čeští hráči

League of Legends je jednou z nejpopulárnějších multiplayerových online her vůbec. Tato MOBA (multiplayer online battle arena) se těší stále vzrůstající popularitě, přičemž esportová scéna nezůstává pozadu. Velkou výhodou této hry je fakt, že je zadarmo a základní mechanismy hry jsou velmi jednoduché. Popularitě prospěl i seriál na streamovací platformě Netlix, Arcane, který je zasazen do světa Runeterry (číst recenzi na Bonuswebu). Nic na tom nezměnil ani covid. Naopak.

Tím, že řada států zavedla různé podoby lockdownu nebo zákazu shromažďování, tak se sledování esportu stalo místo arén doménou streamovacích služeb jako jsou YouTube nebo Twitch. Vypadá to ovšem, že tento trend pomalu končí, alespoň přes léto, jelikož se poslední turnaje (např. finále LEC) hrálo s účastí diváků v hledišti. V roce 2019 letní sezona měla celkovou sledovanost 22 milionů diváků. V roce 2021 již byla o 11 milionů vyšší.

Letos běží již 12. sezona esportu, kdy můžeme sledovat týmy z nejlepších lig světa, jako jsou evropská LEC, korejský LCK a čínská LPL, případně soutěže nižších lig jako severoamerická LCS, nicméně turnaje se hrají i ve Vietnamu, Japonsku, Jižní Americe atd. Od 14. ledna se odehrávají první zápasy od konce října, kdy skončilo finále světového šampionátu na Islandu.

Jaké novinky přinesla nová sezona? Tvůrci před každou sezonou představí změny, které bývají poměrně zásadní, např. přidání elementálních draků a možnost získání „duše draka“ v 10. sezoně nebo přidání Rift Heralda. Tentokrát změn není tolik, jelikož tvůrci přišli s myšlenkou, že nebudou přetvářet hru, ale raději půjdou cestou malých změn a vybalancování stávajících mechanismů. Vyšlo jim to? Samozřejmě, že ne.

Abyste pochopili, proč bylo potřeba hru vybalancovat, tak je nutné se vrátit do předchozí sezony. Ne, že by předchozí sezona byla špatná. Naopak, z hlediska „mety“ (tedy určité praxe, jaké postavy a kompozice jsou v té době nejlepší a nejhranější) se jedná o velice rozmanité období, kdy se nehrály stále stejné postavy. Velkou nevýhodou předchozí sezony ovšem bylo to, že ve hře bylo dostupné až příliš mnoho poškození. Každá hra se tedy změnila spíše na to, kdo dokáže během okamžiku co nejrychleji zlikvidovat nepřátelskou postavu, přičemž téměř v každé hře se nacházel některý z asasínů (např. Talon), který dokáže jednoduše cestovat po mapě a ovlivňovat ji. Hry se kvůli tomu zrychlovaly.

Je to vidět i na datech. Průměrná délka hry v LEC v sezoně 11 byla kolem 32 minut (v zimní sezoně 33:03, v létě 32:07). Oproti předchozí sezoně došlo ke zrychlení hry o 2 minuty. U řady předmětů došlo k redukci atributů u vybavení, čímž došlo ke snížení celkového možného poškození ve hře. Na průměrné délce hry to zatím není poznat (za 55 odehraných her činila průměrná doba hry 33:04), nicméně to je pochopitelné tím, že je nová meta a sezona byla na začátku. Do konce sezony ovšem nedošlo k významnějšímu posunu, lze tedy usoudit, že ze strany vývojářů došlo k optimalizaci herního času, kdy díky „duším draka“ a Rift Heraldům dochází k ukončení hry v průměru kolem 33:06.

Express @ExpressLOL_ Most banned champs in #LEC history ⛓️ Thresh 736 bans LB 684 bans Kalista 550 bans ️ Elise 506 bans ‍♂️ Ryze 462 bans Shen 479 bans TF 445 bans Jayce 419 bans Syndra 410 bans 1⃣6⃣ Kassadin 407 bans oblíbit odpovědět

Express @ExpressLOL_ Most picked champs in #LEC history : ⛓ Thresh 752 games Gragas 746 games Braum 629 games Lee Sin 618 games Lucian 582 games Elise 538 games Ezreal 536 games Alistar 469 games Varus 464 games J4 462 games oblíbit odpovědět

Express @ExpressLOL_ Average gametime in every #LEC split : S3 37:42 ☀️ 38:54 S4 38:54 ☀️ 40:19 S5 38:31 ☀️ 37:42 S6 35:31 ☀️ 36:26 S7 36:46 ☀️ 34:34 S8 37:48 ☀️ 33:23 S9 32:43 ☀️ 32:11 S10 33:26 ☀️ 33:24 S11 31:10 ☀️ 31:52 S12 33:06 oblíbit odpovědět

K předchozímu bodu bych rád uvedl, že se Riot Games pokusili zpomalit, respektive dát možnost týmu, který začátek hry prohrává, vrátit se zpět do hry. Velkou novinkou nové sezony je mechanismus tzv. objective bounties. Zkráceně a zjednodušeně řečeno, pokud na začátku hry prohráváte na celkové množství zlata, které váš tým získal, dostanete možnost za zabití nebo zničení určitého cíle na mapě získat bonusové zlaťáky, které vám mohou pomoci vrátit se do hry.

Tato možnost zatím není moc využívána a spíše se stává, že tým, který prohrává a má možnost získat objective bounties nakonec prohraje i celou hru. Celkově asi nejzajímavější hrou z pohledu tzv. objective bounties je hra mezi Fnatic a Astralis, kde Astralis masivně prohráli počáteční fázi hry, nicméně dokázali získat dostatek objective bounties, aby hra byla zajímavá do posledního momentu. Fnatic však tuto hru dokázali vyhrát.

Vyloženě se však nepovedli noví draci. Systém draků do předchozí sezony byl takový, že ve hře byli čtyři podle typu elementů ve hře (infernal, ocean, cloud a mountain drak). Každý přinesl možnost získání „duše draka“, přičemž každá měla různé bonusy a každá jiným způsobem ovlivnila mapu jako takovou. Do této sestavy přibyl drak chemotechnický a hextech drak. Velmi rychle se však ukázalo, že chemotechnický drak byl natolik otravný, že ho relativně krátce po startu nové sezony ze hry odstranili. Chemotechnický drak totiž dokázal postavu po zabití nepřítelem krátce oživit.

Tohoto mechanismu se hráči zbavili pouze krátce, protože v únoru do hry přibyla Renata Glasc, support, která dokázala spojence krátce oživit v případě zabití nepřítelem, a posléze, pokud spojenec v té době krátkého oživení dokázal zabít některého z nepřátel, tak se oživil plně. Seznam nových postav ještě rozšířila ADC Zeri, která je vysoce mobilní.

Co se týče sezony esportu, tak ta víceméně skončila v posledních týdnech, kdy se dohrávaly poslední zápasy a finále jednotlivých lig. V současné době se čeká na „turnaj šampionů“, tzv. mid-season invitational (MSI), které bude hostit Jižní Korea, a ve kterém se střetnout jednotliví vítězové lig.

Zajímavě se odehrála evropská LEC. Do sezony jako největší favorité vstupovali Fnatic a Vitality. Pro Vitality skončila sezona velkým neúspěchem, přestože před sezonou sestavili opravdový supertým. Za tým hraje český hráč Matyáš „Carzzy“ Orság. Ze Severní Ameriky se navrátili hráči jako Perkz a Alphari, nicméně skončili relativně brzo v play off.

Fnatic, za které hraje další český hráč Marek „Humanoid“ Brázda, se dařilo o něco lépe, nakonec v play off skončili třetí, nicméně dvěma týmům se dařilo o poznání lépe. Rouge před sezonou přišlo o dva nejlepší hráče a nahradili je nováčky. Nakonec však dokázali ovládnout běžnou sezonu a v play off se dostali až do finále. Nakonec však prohráli proti G2 Esports, kteří taktéž kompletně změnili sestavu a dokázali vyhrát již po deváté turnaj LEC.

Největšími favority v rámci MSI ovšem budou korejské a čínské týmy. Za Koreu bude reprezentovat tým T1, které vede legenda League of Legends, Faker. Čínskou ligu pak vyhrálo RNG, kteří si budou chtít zlepšit reputaci po ne úplně povedeném loňském Worlds.

Severoamerickou LCS bude reprezentovat tým EG, který dokázal ve finále porazit tým 100 Thieves, které trénuje český bývalý hráč Aleš „Freeze“ Kněžínek. Zajímavé bude sledovat výkon tohoto týmu, zvlášť po „trashtalku“ jednoho z jejich hráčů, případně jestli dopadnou stejně neúspěšně jako většina jejich velkohubých kolegů z Ameriky.

Jojopyun @jojopyunlol GOING TO MSI SHITTING ON EU oblíbit odpovědět

Závěrem, sezona byla určitě zajímavá, co se týče mety a přinesla v rámci esportu mnohá překvapení. Těším se na letošní MSI, které by dle papírových předpokladů mělo skončit úspěchem korejského týmu. Příští split v esportu začne koncem června, kdy prozatím můžeme sledovat začátek MSI a v současné době probíhá play off EU Masters, což je turnaj regionálních evropských týmů mimo LEC. V play off se již nenachází týmy s českou účastí. Týmy z české ligy vypadly v kvalifikaci na EU Masters a španělský tým BISONS ECLUB, ve kterém působí český hráč Adam „Random“ Grepl skončil poslední ve své skupině.