V sobotu 24. října tomu bude přesně třicet let, co vyšlo vůbec první dobrodružství Tomb Raider s neohroženou archeoložkou Larou Croft. Lara se okamžitě stala součástí populární kultury, její tvář (a poprsí) byla k vidění i na stránkách řady neherních magazínů. Pojďte se podívat, jak se její design během let změnil. Tvůrci zároveň prozradili, co čekat od nového dílu Legacy of Atlantis.
Autor: PlayStation
Tomb Raider vyšel 24. října 1996 nejprve na konzoli Sega Saturn, která měla krátkou exkluzivitu. V listopadu už si ovšem zahráli majitelé PC a prvních playstationů.
Autor: PlayStation
„Když vznikala původní Lara, mohli jsme použít jen určitý počet polygonů a určitý počet textur,“ říká Brendon Bengston ze studia Crystal Dynamics.
Autor: PlayStation
„Byla tu spousta věcí, které jsme chtěli udělat, aby to vypadalo realisticky, ale prostě jsme na to neměli potřebnou technologii. Teď tu technologii i výpočetní výkon máme, a tak si klademe otázku: jak vytvořit co nejrealističtěji vypadající Laru a přitom zůstat věrní původnímu designu?“
Autor: PlayStation
„V několika prvních hrách ze série Tomb Raider to byly samé polygony, samé velké tvary,“ říká Bengston.
Autor: PlayStation
„Nyní jsme schopni vytvářet vzorky vlasů a přesně vyrábět jednotlivé prameny,“ zamýšlí se.
Autor: PlayStation
„Co jsme zachovali: Lařina inteligence, nebojácnost a touha po dobrodružství zůstaly zcela nedotčeny,“ říká k připravovanému dílu Tomb Raider: Legacy of Atlantis John Stafford, příběhový ředitel Crystal Dynamics.
Autor: PlayStation
„Co jsme vylepšili: prohloubili jsme její emocionální rozměr a vztahy, aniž bychom ji připravili o sebevědomí.“
Autor: PlayStation
„Co jsme přetvořili: spojili jsme mýtické, realistické i nadpřirozené prvky z různých období série Tomb Raider do jedné postavy Lary.“
Autor: PlayStation
„Legacy of Atlantis je o tom, jak spojit třicet let Lary do něčeho nového,“ říká Stafford.
Autor: PlayStation
„Éra Survivor nám ukázala, že Lara funguje dobře, když má nebezpečí své důsledky,“ říká Stafford
Autor: PlayStation
„Zachovali jsme její fyzickou stránku, emocionální věrohodnost a pocit vydřené odolnosti. I když je tato Lara sebevědomá a drsná jako nikdy předtím, stále působí lidsky.“
Autor: PlayStation
„Lařina zvědavost a touha po objevování. Ať už jde o jakoukoli dobu, Lara musí vždy působit jako někdo, kdo prostě musí vědět, co se skrývá za dalšími dveřmi.“
Autor: PlayStation
Tomb Raider: Legacy of Atlantis vychází 12. února 2027.
Autor: PlayStation
Aby tým oblékl Laru věrohodně, inspiroval se reálným světem. „Hned na začátku jsme se rozhodli využít skenovací postup,“ říká Bengston.
Autor: PlayStation
„Vymodelovali jsme základní postavu, nechali ji vytisknout na 3D tiskárně v reálné velikosti, poslali ji dodavateli, oblékli figurínu do skutečného oblečení a to pak naskenovali. Získali jsme tak reálné vlastnosti látek. Džínovina se vlní jinak než hedvábí. Vlní se jinak než šifon, bavlna nebo vlna.“
Autor: PlayStation
„Najali jsme dokonce krejčího, aby pro ni ušil skutečný outfit,“ říká Bengston.
Autor: PlayStation
„Vyrobili ho, oblékli jsme ho na figurínu a naskenovali jsme ho, a teď máme digitální verzi založenou na reálném modelu.“
Autor: PlayStation
„S pomocí našich nástrojů pro kůži můžeme dokázat spoustu věcí. Máme k dispozici podpovrchové rozptylování, máme mapy toku,“ říká Bengston. Podpovrchové rozptylování je efekt, díky kterému kůže vypadá živě a ne jako plast – světlo mírně proniká do povrchu a odráží se zpět, podobně jako když se vaše ucho zdá osvětlené zevnitř, když je za ním slunce. U obličeje jdeme ještě dál, říká.
Autor: PlayStation
„Můžeme vytvářet vlastní tvary, takže když Lara přimhouří oči, vidíme na jejím obličeji, na čele, odpovídající vrásky, ať už se usmívá, nebo se mračí.“
Autor: PlayStation
„Ještě nedávno jsme to nedokázali. Využití této technologie od společnosti Epic v enginu Unreal nám umožnilo posunout postavy na další úroveň, a to nejen co se týče jejich statických modelů, ale i toho, jak se pohybují a vyjadřují emoce.“
Autor: PlayStation
A takto vypadá výsledek, podoba Lary v Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Amazon Games
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Autor: Crystal Dynamics