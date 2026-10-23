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Třicet let Lary Croft. Podívejte se, jak se sexuální ikona proměnila

Ondřej Zach
Fotočlánek   11:28
Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft Třicet let Lary Croft

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

12.02.2027 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

iDNES.cz

nehodnoceno
Herní karta
V sobotu 24. října tomu bude přesně třicet let, co vyšlo vůbec první dobrodružství Tomb Raider s neohroženou archeoložkou Larou Croft. Lara se okamžitě stala součástí populární kultury, její tvář (a poprsí) byla k vidění i na stránkách řady neherních magazínů. Pojďte se podívat, jak se její design během let změnil. Tvůrci zároveň prozradili, co čekat od nového dílu Legacy of Atlantis.

Třicet let Lary Croft:

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