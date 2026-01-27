Turnerová se na roli Lary po fyzické stránce připravovala zhruba rok. „Nikdy předtím jsem na nic podobného nemusela trénovat. V X-Menech jsme museli být v dobré kondici, ale moje postava měla telekinetické schopnosti, takže jsem toho nemusela tolik dělat. Neuvědomovala jsem si, že dokážu své tělo takhle potrápit. Mám pocit, že jsem něco dokázala, ještě než jsme začali natáčet,“ řekla v rozhovoru s LA Times.
Do role Lary zvažovali tvůrci víc hereček, hlavní favoritky byly dvě: Sophie Turnerová a Lucy Boyntonová. Hovořilo se také o Emmě Corrinové a Mackenzie Davisové.
Jaká bude Lara v podání Turnerové? Moje pojetí není sexbomba a diváci neuvidí ani špičatá prsa (narážka na herní počátky – pozn. red.), prohlásila herečka.
„Jde o ni a její příběh a o to, co ji pohání, spíš než o to, co na ní mnozí lidé také milují, tedy jak je sexy ve hrách a filmech. Ale já opravdu chci ukázat tu druhou stránku. Je tak neskutečně schopná. Není to žena, která by své silné stránky skrývala.“
Trénink navázaný na roli Lary si pochvaluje ještě z jednoho důvodu. Jako svobodná matka se při procházkách v Londýně cítí bezpečněji a má pocit, že své děti dokáže ochránit.
„Jako máma si v hlavě představuji různé scénáře a říkám si: ‚Dobře, co bych udělala, kdyby tu na mě vyskočil nějaký muž?‘ A vždycky si odpovím: ‚Prostě vezmu děti a uteču. Ale teď se to změnilo. Můj instinkt by byl dát mu pěstí do obličeje,“ domnívá se.
Obsazení Lary prožívají i fanoušci videoher. Část z nich se domnívá, že Lara by měla mít z historických důvodů větší dekolt, jiní poukazují na to, že Turnerová podle nich neumí moc dobře hrát. Další zase říkají, že casting mohl dopadnout hůř. Ve čtenářské anketě na Bonuswebu se vám jako Lara každopádně nejvíc líbí Angelina Jolie.
Natáčení seriálu začalo v polovině ledna, výsledek diváci uvidí možná už letos koncem roku na Prime Video. Showrunnery jsou Phoebe Waller-Bridge a Chad Hodge, první epizody zrežíruje Jonathan van Tulleken.
Co se her týče, v přípravě jsou hned dvě hry s Larou. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je remake, respektive reimaginace prvního dílu s mladou Larou. Vydání se chystá na letošek. Příští rok vyjde Tomb Raider: Catalyst, což je regulérní pokračování, které na časové ose navazuje na Tomb Raider: Underworld (2008).