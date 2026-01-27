Žádná sexbomba ani špičatá prsa. Hvězda Hry o trůny promluvila o své Laře

Ondřej Zach
Herečka Sophie Turnerová se na roli slavné herní archeoložky Lary Croft připravovala po fyzické stránce jako na dosud žádnou jinou roli. Ačkoli si je vědoma, že se lidem líbí, jak je Lara ve hrách a filmech sexy, sama se spíš chce zaměřit na její vnitřní motivaci a pohnutky.
Sophie Turnerová

Sophie Turnerová | foto: Sophie Turnerová

Sophie Turner
Sophie Turnerová
Sophie Turnerová
Sophie Turnerová jako Lara Croft
200 fotografií

Turnerová se na roli Lary po fyzické stránce připravovala zhruba rok. „Nikdy předtím jsem na nic podobného nemusela trénovat. V X-Menech jsme museli být v dobré kondici, ale moje postava měla telekinetické schopnosti, takže jsem toho nemusela tolik dělat. Neuvědomovala jsem si, že dokážu své tělo takhle potrápit. Mám pocit, že jsem něco dokázala, ještě než jsme začali natáčet,“ řekla v rozhovoru s LA Times.

Takto vypadá Lara v podání Sophie Turnerové.

V prvních hrách v devadesátých letech měla Lara kvůli hardwarovým limitům špičatá prsa.

Do role Lary zvažovali tvůrci víc hereček, hlavní favoritky byly dvě: Sophie Turnerová a Lucy Boyntonová. Hovořilo se také o Emmě Corrinové a Mackenzie Davisové.

Jaká bude Lara v podání Turnerové? Moje pojetí není sexbomba a diváci neuvidí ani špičatá prsa (narážka na herní počátky – pozn. red.), prohlásila herečka.

Jednou z favoritek do role Lary byla také Lucy Boyntonová.

Britská gymnastka a herečka Alison Carroll byla v letech 2008 až 2010 oficiální tváří Lary Croft. U hráčů se těšila značné oblibě.

„Jde o ni a její příběh a o to, co ji pohání, spíš než o to, co na ní mnozí lidé také milují, tedy jak je sexy ve hrách a filmech. Ale já opravdu chci ukázat tu druhou stránku. Je tak neskutečně schopná. Není to žena, která by své silné stránky skrývala.“

Trénink navázaný na roli Lary si pochvaluje ještě z jednoho důvodu. Jako svobodná matka se při procházkách v Londýně cítí bezpečněji a má pocit, že své děti dokáže ochránit.

Špičatá prsa se občas objevují i v rámci cosplayů.

Menší dekolt u Alicie Vikanderové ve filmu Tomb Raider nevadil, průměrný scénář ano.

„Jako máma si v hlavě představuji různé scénáře a říkám si: ‚Dobře, co bych udělala, kdyby tu na mě vyskočil nějaký muž?‘ A vždycky si odpovím: ‚Prostě vezmu děti a uteču. Ale teď se to změnilo. Můj instinkt by byl dát mu pěstí do obličeje,“ domnívá se.

Jaká prsa by měla podle vás mít filmová Lara?

celkem hlasů: 79

Obsazení Lary prožívají i fanoušci videoher. Část z nich se domnívá, že Lara by měla mít z historických důvodů větší dekolt, jiní poukazují na to, že Turnerová podle nich neumí moc dobře hrát. Další zase říkají, že casting mohl dopadnout hůř. Ve čtenářské anketě na Bonuswebu se vám jako Lara každopádně nejvíc líbí Angelina Jolie.

Z filmových pojetí Lary se vám nejvíc líbí Angelina Jolie.

Z herních u vás vyhrál Tomb Raider: Underworld (2008).

Natáčení seriálu začalo v polovině ledna, výsledek diváci uvidí možná už letos koncem roku na Prime Video. Showrunnery jsou Phoebe Waller-Bridge a Chad Hodge, první epizody zrežíruje Jonathan van Tulleken.

Co se her týče, v přípravě jsou hned dvě hry s Larou. Tomb Raider: Legacy of Atlantis je remake, respektive reimaginace prvního dílu s mladou Larou. Vydání se chystá na letošek. Příští rok vyjde Tomb Raider: Catalyst, což je regulérní pokračování, které na časové ose navazuje na Tomb Raider: Underworld (2008).

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Catalyst

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Lara

Nejčtenější

Nové „Heroesy“ klepou na dveře. Vybíráme očekávané strategie roku 2026

Heroes of Might and Magic: Olden Era

To, že strategické hry už mají dobu největší slávy za sebou, ještě neznamená, že v nadcházejícím roce nebude co hrát. Právě naopak, vrací se některá slavná jména a výběr je pořád hodně rozmanitý....

Mrtvý žánr? Ale kdeže, představujeme nejočekávanější letošní adventury

Nejočekávanější adventury roku 2026

Adventury už dlouho nepatří mezi nejoblíbenější herní žánry, přesto stále vznikají. Trochu jsme museli definici žánru ohnout, protože alespoň bez špetky akce už to dnes takřka nejde, ale následující...

Ukrývá se zde hit roku? Vybíráme nejočekávanější nezávislé hry roku 2026

Mouse

Nezávislé tituly v posledních letech předvedly, že jsou schopné přebrat pozornost i opravdu velkým jménům na trhu. Letos je opět spousta příležitostí, kdy mohou očekávané menší tituly zazářit a...

Buď zdarma, nebo nic. Oblíbený mod pro Cyberpunk 2077 musel zmizet

Cyberpunk 2077

Autor oblíbené modifikace pro Cyberpunk 2077 dostal na vybranou. Buď ji uvolní zdarma, nebo ji nesmí nabízet.

Na co se těšit od Nintenda a na Switch 2 v roce 2026

Mario Tennis Fever

Nintendo kromě nových her na konzoli Switch 2 chystá i řadu vylepšení pro ty, které už jsou nějakou dobu na trhu. Spíše jako kuriozita se vrátí také největší hardwarový propadák Nintenda. Své hry na...

Grafické vylepšení posledního Animal Crossingu se povedlo, hra vypadá skvěle

Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition

Nová aktualizace hry Animal Crossing: New Horizons pro Nintendo Switch 2 přinesla celou řadu novinek. Hra je sice už téměř šest let stará, ale vizuální vylepšení je skvělou záminkou k tomu, abyste na...

27. ledna 2026 0

Žádná sexbomba ani špičatá prsa. Hvězda Hry o trůny promluvila o své Laře

Sophie Turnerová

Herečka Sophie Turnerová se na roli slavné herní archeoložky Lary Croft připravovala po fyzické stránce jako na dosud žádnou jinou roli. Ačkoli si je vědoma, že se lidem líbí, jak je Lara ve hrách a...

27. ledna 2026 3

Na co se těšit od Nintenda a na Switch 2 v roce 2026

Mario Tennis Fever

Nintendo kromě nových her na konzoli Switch 2 chystá i řadu vylepšení pro ty, které už jsou nějakou dobu na trhu. Spíše jako kuriozita se vrátí také největší hardwarový propadák Nintenda. Své hry na...

26. ledna 2026 2

Mrtvý žánr? Ale kdeže, představujeme nejočekávanější letošní adventury

Nejočekávanější adventury roku 2026

Adventury už dlouho nepatří mezi nejoblíbenější herní žánry, přesto stále vznikají. Trochu jsme museli definici žánru ohnout, protože alespoň bez špetky akce už to dnes takřka nejde, ale následující...

25. ledna 2026 5

RECENZE: Film Silent Hill: Noční můry je slušný hnus podle kultovní videohry

65 %
Silent Hill: Noční můry

Do českých kin vstoupil hned zkraje roku už třetí filmový Silent Hill. My jsme se jako hráči podívali, na kolik je podobný své předloze a jestli se podařilo Christophu Gansovi navrátit do přízně...

Film
24. ledna 2026 3

Je to nevěra? Ženy se zamilovávají do postav ze hry, platí jim desítky tisíc

Love and Deepspace

Po dvou letech od vydání se čínská mobilní hra Love and Deepspace etablovala jako ten nejvíce pokročilý simulátor randění pro ženy. Díky skvělé 3D grafice vypadají její hlavní hrdinové mimořádně...

24. ledna 2026 7

Silent Hill: Noční můry (film)

65 %
Return to Silent Hill

Film
vydáno 23. ledna 2026  16:11

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

vydáno 23. ledna 2026  14:34,  aktualizováno  14:37

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

vydáno 23. ledna 2026  14:24

Závody v Japonsku i pořádné RPG. Novinky Xboxu si zahrajete i u konkurence

Forza Horizon 6

Xbox je i letos první, kdo se v novém roce pochlubil herními novinkami. Na konferenci Xbox Developer Direct odhalil datum vydání závodů Forza Horizon 6, nabídl víc informací ohledně chystaných RPG...

23. ledna 2026 9

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ubisoft se otřásá v základech. Zrušil šest her včetně Prince, další odkládá

Prince of Persia: The Sands of Time Remake - verze 2020

Společnost, která stojí za značkami Assassin’s Creed či Far Cry, překopává po klíčové investici čínského Tencentu svoji organizační strukturu, ruší projekty, klíčové odkládá a propouští. Odnesl to...

22. ledna 2026  10:23 23

Ukrývá se zde hit roku? Vybíráme nejočekávanější nezávislé hry roku 2026

Mouse

Nezávislé tituly v posledních letech předvedly, že jsou schopné přebrat pozornost i opravdu velkým jménům na trhu. Letos je opět spousta příležitostí, kdy mohou očekávané menší tituly zazářit a...

22. ledna 2026 1

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.