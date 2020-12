Policejní detektiv je jedním z nejčastějších zaměstnání hrdinů počítačových her, jen málo z nich však postupuje konvenčními způsoby. Do našeho kvízu jsme zařadili především ty, kteří se snaží skutečně vyšetřovat, místo toho, aby jen koronerům přidělávali práci. Ale znáte to, když se kácí les...

Tak se ukažte!