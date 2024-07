KVÍZ: Pády na dno i vtipné historky. Víte, jak k alkoholismu přistupují videohry?

Řekněme si to na rovinu – Česká republika je ze světového hlediska rájem konzumentů alkoholu. A podle toho to tu také vypadá: V roce 2022 v průměru každý obyvatel vypil 169,5 litru alkoholických nápojů. Alkohol je příčinou 6 až 7 tisíc úmrtí ročně, což představuje 6 procent celkové úmrtnosti (10 procent u mužů a 2 procenta u žen). Každoročně je hlášeno 13 až 14 tisíc hospitalizací, které lze plně spojovat s alkoholem. Nedávný politický návrh na omezení reklamy a prodeje alkoholu se ve společnosti setkal jen s posměchem (viz článek).

Chladná statistika a varování lékařů a sociologů jsou jistě pádné argumenty, ovšem jsou mezi námi i takoví, na které lépe než racionalita zapůsobí odstrašující případy.

Ano, spousta videoher toto téma bagatelizuje a opilost prezentuje jen jako zábavnou minihru s rozmazaným obrazem a popleteným ovládáním, některé ovšem umí pořádně tnout do živého. Tak schválně, kolik takových znáte.