Grand Theft Auto VI ještě ani oficiálně nevyšlo a už si ho koupilo více než deset milionů lidí. Dá se očekávat, že až se hra konečně zpřístupní, tento počet prudce naroste. Stále je tu totiž dost potenciálních kupců, kteří zatím odolávají masivnímu hypu, který se na nás v posledních týdnech valí odevšad (ano, i my jsme vinni).
Svojí roli při rozhodování pak určitě hraje i cena, která je vyšší než u drtivé většiny ostatních her – dva tisíce za základní verzi, dva a půl za tu vylepšenou, která obsahuje spoustu digitálních bonusů navíc. Ne každý nad takovou jednoznačně zbytnou investicí dokáže mávnout rukou, přece jen jsou v rodinném rozpočtu důležitější věci.
Populární ekonomický youtuber a úspěšný investor Mark Tillbury však přišel s originální myšlenkou, že koupí GTA VI za plnou cenu vlastně ušetříte. A to ne zrovna málo, celkovou úsporu vyčíslil na 5 tisíc dolarů, tedy více než 110 tisíc korun. Argumentuje tím, že člověk nějaké koníčky v životě potřebuje, při přepočtu na cenu hodiny zábavy pak vychází videohry jako jedna z těch nejlepších investic.
Dobu na dohrání odhadl na 80 hodin, což i v případě, že sáhnete po vylepšené verzi, vychází na necelých 30 Kč za hodinu, pokud budete plnit i vedlejší mise a ve virtuálním světě se flákat, vyjde to dokonce na polovinu. Pokud budete hrát 4 hodiny denně (a kdo to takhle dokáže), vydrží vám hra alespoň 20 večerů. A teď si porovnejte, na kolik by vyšel stejný počet večerních posezení s přáteli u sklenky, návštěv kina nebo večeří v restauraci.
Těch 110 tisíc pak vychází z Tillburyho odhadu, že jeden takový večer by vás stál přibližně dva a půl tisíce korun. V našem prostředí by to bylo samozřejmě daleko levnější (i když známe ty večery, kdy se to zvrtne, že?), ale pointa zůstává stejná.
Jde samozřejmě o nadsázku, nikdo nechce každý večer pařit, ale ani chodit ven, ta myšlenka však vůbec není špatná. I v herním rybníčku je GTA VI skvěle utracené peníze, protože vydrží opravdu na dlouho. S největší pravděpodobností se pak k němu budete vracet i v průběhu dalších let, což třeba u většiny ostatních příběhových her pro jednoho hráče není úplně běžné. Nejde přitom jen o délku, ale i o kvalitu a vzhledem k gigantickým nákladům na vývoj lze předpokládat, že takový zážitek vám v příštích pár letech nikdo jiný nenabídne.
Vylepšená verze tak ve výsledku stojí jako dvouhodinový koncert nějaké světové kapely nebo lepší večeře pro dva a u těchto pomíjivých zážitků se nad cenou nikdo nepozastavuje.
Tak co, pomohli jsme vám s rozhodováním?