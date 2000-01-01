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Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři hodiny.
Autor: Coal Supper
Rychlá hra na ukrácení chvíle nemusí být jen legendární Minesweeper (hledání min). Existuje totiž celá řada opravdu povedených her, které lze dohrát v podstatě „na jedno posezení“. Pro některé hráče je to v podstatě hlavní i kritérium, podle kterého si hry vybírají, protože na ně obecně nemají moc času.
Autor: Micosoft
Začněme trochou z české tvorby. Jednou z nejkratších her v portfoliu tuzemského studia Amanita Design je Chuchel. Hra láká na nádherně stylizovanou grafiku, nenáročnou hratelnost pro všechny a řadu vtipných scén, kterými vás hra odmění, i když uděláte chybu.
Autor: Amanita Design
Hra neplýtvá vaším časem. Rychlejší hráči budou mít hotovo za dvě, pomalejší za tři hodiny. Hra ovšem nemá snad jediné hluché místo.
Autor: Amanita Design
Opravdu zajímavý a krátký herní experiment je Stanley Parable Ultra Deluxe. Hra je typický „walking simulator“, akci zde žádnou nečekejte, zato docela dost filozofických témat i parodického humoru.
Autor: Bonusweb.cz
Stanley Parable Ultra Deluxe stihnete dohrát za dvě hodiny, hra totiž nabízí mnoho cest, a žádná z nich není nijak přehnaně dlouhá. Je tu ale příjemný bonus, že někdy v budoucnu můžete hru vyzkoušet znovu a s odlišným koncem.
Autor: Bonusweb.cz
Pokud máte rádi britský humor a chcete se u hry hlavně pobavit, pak vás opravdu mile překvapí hra Thank Goodness You’re Here. Hra je celá vystavěná na groteskní parodii britské společnosti, kde jste vrženi do víru absurdních událostí.
Autor: Coal Supper
V podstatě se vás hra jen honí sem a tam po mapě a vy se vždy v podstatě jen nachomýtnete k události, kterou nějakým bizarním způsobem vyřešíte. Zarybaříte si, proletíte se vzduchem, prolezete komínem či odpadním potrubím a spousta dalšího. Stačit vám na to přitom bude jen asi 2,5 hodiny.
Autor: Coal Supper
Když už máme podzim, co takhle něco trochu děsivého? Limbo je ikonou mezi krátkými hrami, baví především netradiční stylizací a ponurou atmosférou. Ve hře jste bezejmenným klukem, který se v ponurém světě pokouší najít svou sestru.
Autor: pro iDNES.cz
Herní náplň je neposkvrněná. Žádné přerušování obsahu animacemi, žádné dialogy. Vývojáři tak příběh vyprávějí pouze pomocí prostředí a událostí. Na dohrání by vám měly stačit právě jen tři hodiny.
Autor: pro iDNES.cz
Jsou na vás tři hodiny pořád hodně? Tak zkuste The Dark Queen of Mortholme. Je to hra, která vám zabere zhruba 30 minut, ale po dohrání budete mít pocit, že vás příběhově nasytila víc, než některé fantasy tituly s herní dobou na desítky hodin.
Autor: Mosu
The Dark Queen of Mortholme vás postaví do role královny, která je finální překážkou bezejmenného hrdiny za vítězstvím. Porazit ho poprvé není problém, jenže on se vrací znovu a znovu. S každým pokusem je o něco silnější, to ale formuje i nezvyklé pouto mezi oběma postavami. Hra rozhodně stojí za vyzkoušení, na Itch.io je zdarma.
Autor: Mosu
Chtěli byste víc akce? Tak vyzkoušejte Superhot, kombinaci akční střílečky a logické hry, ve které se čas pohybuje, pouze pokud se pohybujete vy sami. Je to opravdu originální koncept a hra má dokonce i verzi pro virtuální realitu.
Autor: SUPERHOT Team
V obou případech to jsou krátké zážitky, na PC a konzolovou verzi stačí 2,5 hodiny, VR verzi dohrajete klidně i za dvě hodiny.
Autor: SUPERHOT Team
Fanoušci detektivek a humoru by neměli minout Duck Detective: The Secret Salami. Hrajete za kačera – detektiva, který dostal na starost místní záhadu. Jsou zde jisté shodné prvky s výbornou detektivní hrou Disco Elysium, jen tato hra je oproti ní taková jednohubka.
Autor: Happy Broccoli Games
Duck Detective: The Secret Salami sleduje pouze jeden případ, jehož rozřešení vám zabere okolo dvou hodin. Je to jednoduchá hra, ve které jde hlavně o to vyzpovídat všechny podezřelé, posbírat indicie a poskládat je k sobě tak, aby dávaly smysl. A to je v podstatě vše.
Autor: Happy Broccoli Games
Minout byste také určitě neměli potápěčské dobrodružství Abzű. V něm prozkoumáte neznámý podmořský svět a snažíte se odhalit jeho tajemství.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Hra nabídne krásný podmořský svět plný rozličných ryb a rostlin. Dojde i na řešení hádanek. Průměrná doba dohrání Abzű je okolo dvou hodin, s vedlejšími misemi to bude asi dvě a půl hodiny.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Další hra je rovněž od vývojářů Abzű, jde o jejich vůbec nejznámější počin: Journey. Němá hra o putování tajemným světem se poprvé objevila na PlayStationu 3, dá se však hrát i na moderních konzolích.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
K dohrání Journey stejně jako Abzű stačí dvě hodiny, případně dvě a půl hodiny, pokud si dáváte načas s průzkumem.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Brothers: A Tale of Two Sons je hra dostupná jak v původní podobě z roku 2013, tak v remaku z roku 2024. Jde o první hru známého vývojáře Josefa Farese, který proslul tvorbou kooperativních titulů pro dva hráče. V Brothers: A Tale of Two Sons ovládáte současně dvě postavičky, řešíte hádanky a dojde i na boj.
Autor: Starbreeze Studios AB
Nemusíte se ovšem bát, že hra zabere moc času. Brothers: A Tale of Two Sons jde dohrát za tři hodiny.
Autor: Starbreeze Studios AB
Portal je hodině zajímavou odbočkou od populární série Half-Life. Namísto střílení zombíků v Portalu řešíte logické hádanky pomocí speciální pušky, která slouží k vyvolávání portálů schopných vás přepravit z jednoho místa na druhé.
Autor: Bonusweb.cz
Počítejte s tím, že se můžete v některých úrovních zaseknout, ovšem pokud jste v řešení hádanek dobří, stihnete Portal dohrát za tři hodiny.
Autor: Bonusweb.cz
Dalším titulem, ve kterém pouze chodíte a odkrýváte herní příběh prokleté americké rodiny a jejich podivného domu, je What Remains of Edith Finch. Za vyzkoušení rozhodně stojí.
Autor: PlayStation
What Remains of Edith Finch rovněž není dlouhá hra, budou vám na ni stačit dvě hodiny.
Autor: Jakub Žežule
Pokud vás pouhé chození po virtuálních světech nebaví a chtěli byste k tomu přidat nějakou neplechu, pak se možná nadchnete pro Untitled Goose Game. V této hře se z vás stane husa, která krade věci, vyrušuje klid a libuje si v chaosu.
Autor: House House
V husím světe se ovšem nemusíte zdržovat dlouho, stačí na něj tři hodiny.
Autor: House House
Vraťme se ale ještě k akčním hrám. Za pozornost stojí dále také čtvrtý díl série Streets of Rage, populární 2D mlátičky. Pro fanoušky žánru je to v podstatě povinnost.
Autor: Bonusweb.cz
Na dohrání Streets of Rage 4 budou stačit tři hodiny.
Autor: Bonusweb.cz
Další tip na krátkou hru je rovněž z žánru mlátiček, tentokrát však s želvami ninja: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.
Autor: Dotemu
I akční 2D želvy ninja jsou na poměrně krátkou dobu, hru budete mít hotovou za tři hodiny.
Autor: Ondřej Zach
Nakonec ještě pár rychlých tipů. První je hra, ke které má přístup každý majitel PlayStationu 5, Astro’s Playroom. Milá a zábavná skákačka je hodně krátká, stačí na ní méně než tři hodiny. A když vás bude bavit, tak můžete později navázat i skvělou skákačkou Astro Bot, ta už je však delší.
Autor: Ondřej Zach
Pro netrpělivé hráče tu máme ještě tip na sympatické dobrodružství A Short Hike, které můžete mít hotové už po hodině a půl. Cílem hry je zkrátka jen s ptačím hrdinou vylézt na kopec, užijete si ovšem i překvapivě hodně průzkumu herní mapky.
Autor: Nintendo