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Senátní volby 2026
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Výsledky komunálních voleb
Hrdinku GTA svlékl donaha. Teď vyhrožuje, že celou hru uvolní na internet
Úniky informací týkající se dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI nekončí. Jedinec (nebo skupina jedinců) vystupující na internetu pod pseudonymem CyberLeek dál zveřejňuje nové záběry a snaží se...
Měly jen pár pixelů, ale i duši. Vzpomínáme na nejhezčí scény ze starých her
Vývojáři se dnes mohou doslova přetrhnout, aby do svých her implementovali co nejvíce moderních technologií. Ani rozlišení 4K a 60 snímků za sekundu ovšem automaticky neznamená, že jsou dnes hry...
Skvěle se pobavíte a ani neztratíte moc času. Vybíráme výborné krátké hry
Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...
Grafické vylepšení Zaklínače je na PlayStationu parádní, ale chyb není málo
Remaster populárního třetího Zaklínače hrajeme už od vydání. Ve hře jsme už na PlayStationu 5 Pro strávili přes 10 hodin a ačkoliv hra vypadá opravdu parádně, s optimalizací a množstvím menších...
Útěk před monstry i stavitelské hádanky. Epic rozdává dvě PC hry zdarma
Na Epic Store tento týden najdete dvě PC hry zdarma. V nabídce je tentokrát hororová adventura a také něco pro ty, kteří radši stavějí virtuální městečka a řeší hádanky.
Clive Barker's Hellraiser: Revival
GTA 6 v novém traileru ukazuje i sex ve sprše, do vydání zbývá už jen měsíc
Autoři dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI vypustili do světa další trailer. Nové video už láká na vydání hry, které se kvapem blíží. Fanoušci už díky tomu oslavují, že se zřejmě nové GTA už...
Skvěle se pobavíte a ani neztratíte moc času. Vybíráme výborné krátké hry
Spousta her vás polapí na desítky, nebo klidně i stovky hodin, ale najdou se i takové, které si váží vašeho času. Vybíráme opravdu zajímavé tituly, na jejichž dohrání vám budou stačit maximálně tři...
Nejlépe hodnocená Zelda je zpět. Vyzkoušeli jsme Ocarina of Time na Switch 2
Téměř třicet let uplynulo od vydání The Legend of Zelda: Ocarina of Time na Nintendo 64. Letos v listopadu se toto oceňované dobrodružství vrátí a my ho vyzkoušeli v předstihu.
Dreadline Express
Měsíční limit v Robloxu neplatí na dárkové karty. Jak ohlídat útratu dětí
Robux patří mezi klíčová slova dnešních dětí a současně je to virtuální měna na herní platformě Roblox, díky které se děti učí hospodařit. Na rozdíl od kovových mincí však nemusí mít online peněženka...
Přitvrďte s využíváním AI, přikázala zaměstnancům velká herní firma
Společnost Epic Games chce změnit styl vývoje nových her. Zaměstnancům přikázala, aby ve výrazně větší míře využívali nástroje generativní umělé inteligence, a to nejen jako pomoc s programováním,...
Hrdinku GTA svlékl donaha. Teď vyhrožuje, že celou hru uvolní na internet
Úniky informací týkající se dlouho očekávané hry Grand Theft Auto VI nekončí. Jedinec (nebo skupina jedinců) vystupující na internetu pod pseudonymem CyberLeek dál zveřejňuje nové záběry a snaží se...
Castlevania: Belmont’s Curse
PS5vydáno 12. října 2026 22:38, aktualizováno 13. 10. 9:06
„Proč jste nám to neřekli dřív?“ Autory těší zájem o druhé Machinarium
Hned po oznámení pokračování oblíbené české hry Machinarium projevili fanoušci o novinku velký zájem. Autoři si pochvalují počty zařazení do seznamů přání hráčů, ukázce se daří i na YouTube.
Která kráska dostane váš hlas? Pokračuje hlasování v cosplay přehlídce
Třetí řada Miss Cosplay právě začala. Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované populární kulturou.