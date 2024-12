Hráči se bouří proti korektním hrám. Které to mohou schytat příští rok?

Část 1/5

Assassin’s Creed Shadows

Zcela nepochybujeme o tom, že rok 2025 bude na herní kontroverze minimálně tak nabitý jako ten předchozí. Nejde však jen o konflikty dvou skupin fanoušků, ale v poslední době se do konverzace ve větší míře zapojuje také politika, konkrétně politická korektnost neboli „woke“. Jedna strana si myslí, že jsou jimi hry prolezlé, druhá tyto praktiky naopak brání jako něco přirozeného, ba až nutného v moderní době. Je však hodně znát, že antiwoke skupina je čím dál hlasitější a přinejmenším se jí daří na takové věci častěji upozorňovat.

O neúspěších her, které byly v roce 2024 mnohdy způsobeny právě přehnanou korektností, jsme již psali v přehledu níže, nyní půjdeme prozkoumat tituly, které to mají u davu antiwoke skupiny hráčů nahnuté letos. Nic samozřejmě není pevně dané a stejně jako se z dopředu nenáviděné hry může stát trhák, tak naopak může pohořet i zdánlivě oblíbený a apolitický titul.

Avowed

Příští příklad pozdvižení proti „woke hře“ můžeme dostat už poměrně brzy, 18. února totiž vychází hra Awoved od studia Obsidian, která má být barvitým RPG v otevřeném světě a láká především fanoušky her jako The Elder Scrolls: Skyrim, aby si trochu zkrátili čekání na dlouho oznámený šestý díl série.

Avowed

Hra to však už dopředu schytala za to, že v menu s popisy herních postav našli hráči i jejich preferovaná zájmena. Do této debaty se dokonce vložil i americký miliardář a vlastník sociální sítě X Elon Musk. Ten napsal, že je „naprosto nepřípustné, aby fantasy hra měla zájmena“. Vedoucí vývojář se do něj naopak opřel nazpět a celá situace se vyostřila do zkoumání údajných neférových praktik při najímání nových zaměstnanců.

Jde samozřejmě jen o dojmy na základě výroků lidí působících v této herní firmě, což vůbec nemusí odrážet stav finálního produktu.