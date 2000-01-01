náhledy
Nepovedené, rozbité, ověšené kontroverzemi. Letos se opět urodilo na poli her, které nedopadly nejlépe. Vybíráme hry, které nemají nezbytně ta úplně nejhorší hodnocení v recenzích, ale od hráčů kvůli tomu či onomu důvodu pořádně schytaly.
Letošní Call of Duty: Black Ops 7 představuje pro autory pořádně studenou sprchu. Hra vůbec neobstála proti konkurenci, hlavní kampaň ve hře nebyla zábavná a celé to působilo jako spíchnuté horkou jehlou. Vypadá to, že autoři budou muset do budoucna přehodnotit rychlý styl vydávání her a zaměřit se více na kvalitu oproti kvantitě.
Call of Duty: Black Ops 7 je každopádně uživateli vůbec nejhůře hodnocenou hrou letošního roku na agregátoru recenzí Metacritic (16 bodů ze 100). Na Steamu na tom není o moc lépe, kladně hru hodnotí pouze 39 % uživatelů.
Obecně za největší propadák roku je považovaný MindsEye od nového studia Build a Rocket Boy. Slibně působící hra vyšla v tak špatném technickém stavu, že i PlayStation se rozhodl nespokojeným zákazníkům vracet peníze, což dělá jen v případě výjimečně špatných her.
Na MindsEye přitom nebyla špatná jen technická stránka, ale zkrátka všechno: příběh, svět i hratelnost. Slabé skóre 37 bodů ze 100 od recenzentů a 25 bodů od hráčů na Metacriticu tomu odpovídá.
Ačkoliv je svět Game of Thrones už celkem „out“, hra s podtitulem Kingsroad zprvu působila, že by mohla být obstojným RPG. Ovšem pouze do chvíle, než se hráči dozvěděli, že jde o hru zdarma s mechanikami, které byste očekávali spíše od mobilního titulu.
Celkové ohlasy na Game of Thrones: Kingsroad jsou nakonec hodně smíšené, na jednu stranu si hru může každý zdarma vyzkoušet a udělat si vlastní názor, ale ti co už hru hráli varují: nemá to cenu a je to ztráta času.
Assassin’s Creed Shadows v principu není špatná hra. Spousta hráčů a fanoušků série si ji dokonce i oblíbila, koneckonců i skóre 81 na Metacriticu (byť slabších 62 od hráčů) je vlastně hodně hezké. Jenže hra je zatížena kontroverzemi, které vypukly ještě před jejím vydáním.
Shadows totiž trápila hráčská nespokojenost s kroky autorů z Ubisoftu a řada přešlapů v propagaci hry. Autorům se třeba pletly historické reálie, což pobouřilo především Japonce. Části hráčů vadil hlavní hrdina Jasuke, který pochází z Afriky a v japonských dějinách představuje unikátní a zároveň spornou osobnost. Na hru se ve výsledku během roku celkem rychle zapomnělo.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 byl na první pohled předurčený k neúspěchu. Vývoj byl zatížený odklady a dokonce i výměnou studia za hru zodpovědného a takové projekty prostě nedopadají dobře.
K tomu všemu ještě autoři naštvali hráče tím, že původně plánovali některé upírské klany zamknout za placené DLC, od těchto plánů naštěstí ustoupili. I tak je 62 bodů od kritiků a 47 od hráčů zasloužených už jen proto, že oproti původní hře chybělo až moc prvků, které toto upírské RPG dělaly tak unikátním.
Pořád úplně nechápeme, jak si někdo myslel, že je toto dobrý nápad. Výuková hra na Nintendo Switch 2 s názvem Welcome Tour, která vám novou konzoli představí, vysvětlí a nabídne zajímavé tipy a informace, nebyla součástí základní výbavy a dokonce se za ní muselo zaplatit.
Konzole Nintendo Switch 2 sama o sobě žádný propadák není a úvodní sestava her rozhodně nebyla špatná. Ale účtovat si byť jen 10 dolarů za software očividně zamýšlený jako uvítací prvek pro nové majitele? Ostudná nenasytnost, jinak se to nazvat nedá.
Simulátor hobití vesničky Tales of the Shire schytal facku od hráčů jak před, tak po vydání. Hře se nejprve lidé vysmívali, že je celkem ošklivá a nezajímavá, a když po několika odkladech vyšla, tak se v podstatě tato očekávání naplnila a k tomu všemu se ještě přidala otřesná technická stránka.
Skóre 58 bodů z odborných recenzí a 38 bodů od hráčů potvrzuje, že fanoušci Pána Prstenů po otřesném Glumovi z roku 2023 musí ve videoherním světě trpět dál.
Nad existenci FBC: Firebreak zůstává rozum stát. Studio Remedy, proslulé propracovanými singleplayerovými hrami z nějakého důvodu dostalo potřebu se ztrapnit kooperační střílečkou v momentě, kdy hráči tomuto žánru opravdu nefandí.
Hra navíc vyšla v nehotovém stavu a ani rychlé aktualizace už nic nezachránily. FBC: Firebreak byl pro Remedy ohromný propadák, který studio stál pořádný balík peněz. A přitom se jen stačilo držet toho, co jim jde dobře a zbrkle nenaskakovat na pomíjivé trendy.
Když už jsme tvrdili, že úvodní sestava her na Nintendo Switch 2 byla slušná, tak jsme nemysleli hříčku Drag x Drive. Ta je postavená na pohybovém ovládání pomocí ovladačů joy-con a vyklubala se z toho jedna velká nuda.
Právě to je hře vyčítáno nejvíce, že i přes originální nápad působí prázdně, nezajímavě a po pár minutách vás přestane bavit. Prostě ukázkově vyhozené peníze.
Když jsme sestavovali seznam špatných her letošního roku, tak na nás ze všech stran vyskakoval Monster Hunter Wilds. Ale proč, když hra drží na Steamu rekord v letošním počtu aktivních hráčů a celosvětově prodala přes 10 milionů kopií?
Odpověď je vcelku jednoduchá. Hra je jednak mizerně optimalizovaná, takže na spoustě PC sestav nefunguje dobře, ale také zkrátka neuspokojila fanoušky, kteří čekali něco těžšího a propracovanějšího. Stejně, jako se každoročně prodá hromada nového fotbalu od EA nebo Pokémonů, jádro hráčské základny zkrátka zůstává věrné, ať se stane cokoliv.
