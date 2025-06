Část 1/8

No Mario’s Sky

Screenshot ze hry DMCA’s Sky

U Maria ještě zůstaneme – Nintendo totiž s odvoláním na porušení autorských práv zařízlo mnohem víc fanouškovských projektů o nejznámějším italském instalatérovi. Obávaným právníkům japonského giganta vadily i třeba tak nevinné projekty, jako HD remake Super Mario 64 nebo fullscreen úprava originálních Super Mario Bros.

Problémům se v průběhu let nevyhnuli ani tvůrci hry No Mario’s Sky, představující mash-up hry z 80. let a objevitelské hry No Man’s Sky. Ta ale přece jen vyšla – i když o něco později a v upravené podobě. Nový název DMCA’s Sky odkazuje na zkratku amerického zákona o autorských právech.