Vybíráme chystané komiksové hry, které vypadají hodně nadějně

Ve filmovém světě jsou komiksové adaptace extrémně úspěšné a není přehnaným tvrzením, že kinům dominují. Pokud ovšem jde o videohry, tam je situace jiná. Některé komiksové projekty oslní asi tolik, jako když se autor tohoto článku svlékne do plavek. Tedy vůbec.

Nicméně, universa plná superhrdinů a superpadouchů jsou lákavá a byla by škoda je nevyužít. Dobrou zprávou je, že se chystá hned několik zajímavých her, které mají našlápnuto k tomu, aby se z nich staly hity. Nejsme jasnovidci, kdyby ano, tak už si užíváme miliardy z Eurojackpotu. Ale i přesto si dovolíme odhadnout, že je tu slušná šance na to, že si následující projekty užijeme.