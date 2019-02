KOMENTÁŘ: Rozchod Activisionu s Bungie staví oba giganty na rozcestí

Když v roce 2010 oznámil vydavatelský gigant Activision uzavření smlouvy na desetiletou spolupráci se studiem Bungie, bylo jasné, že se chystají velké věci. Firmy zodpovědné za nejpopulárnější konzolové střílečky Halo a Call of Duty přišly s nesmírně ambiciózním projektem, který se do jisté míry stal tím, čím bylo Call of Duty pro minulou generaci konzolí.

Jakkoliv byl start původní Destiny problematický, hra si přes svoje nedostatky dokázala vybudovat ohromnou základnu hráčů, kteří jí odpouštěli, co se dalo. Brzy bylo jasné, že podobně jako Call of Duty: Modern Warfare narazila také Destiny na zlatou žílu a posunula multiplayerové akční hry pro mainstreamové publikum zajímavým způsobem.

Destiny

Povedlo se jí zaujmout jak příležitostné hráče, tak hardcore fanoušky sdružující se do klanů a plnící ty nejtěžší výzvy ve hře. Její kouzlo zafungovalo, což samozřejmě neuniklo ostatním vývojářům. Málokterý titul aktuální generace ovlivnil ostatní produkci tak jako Destiny.

Rotující, časově omezené eventy, prvky přejaté z MMORPG, větší příklon k sociálnímu aspektu her a mnoho dalších věcí začalo pronikat i tam, kde bychom to vůbec nečekali nebo dokonce ani nechtěli. Activisionu s Bungie se totiž podařilo to hlavní: vybudovali si dostatečně silnou hráčskou základnu, která se navzdory nebývalému množství dalších titulů k Destiny neustále vracela.



Navzdory ohromnému úspěchu hry to bylo málo. Jak jsme se dozvěděli na podzim minulého roku, spolupráce obou velkých hráčů na trhu povážlivě drhla a vysoká očekávání se naplnit ve výsledku nepodařilo.

Destiny 2: Forsaken Destiny 2: Forsaken

V listopadu tak Activision investorům s mrazivou otevřeností přiznal, že navzdory vynikajícímu přídavku Forsaken nenaplňuje Destiny 2 finanční očekávání společnosti, což vyvolalo nemalé zděšení v řadách fanoušků, kteří byli se stavem hry spokojení víc než kdykoliv předtím. Bungie vzápětí kontrovala, že z jejich strany nemůže být o zklamání vůbec řeč. Už tehdy se dalo tušit, že Destiny čekají změny. Zásadní zpráva nakonec přišla minulý týden.



K rozvázání spolupráce mezi oběma firmami tak dochází nedlouho poté, co majitelé Annual Passu vydýchávají první z tří skromných rozšíření, které u hráčů opět vyvolalo nemalé rozladění nad malým množstvím předraženého obsahu nevalné kvality. Frustrace by asi nebyla tak velká, pokud by se cena Annual Passu neblížila v přepočtu tisíci korunám na PS Storu. Ale jak dobře víme, Activision si na pestře pojmenované, ale ve výsledku stejně předražené „pasy“ náramně potrpí.

VIDEO: Destiny 2 – Official Live Action Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V době, kdy konkurenční hry jako Anthem a Division 2 slibují rozšíření zdarma a mainstreamovým vodám dominuje free 2 play Battle Royale hra Fortnite, se přístup Activisionu nejeví jako příliš rozumná strategie. Kdo ví, možná by prodeje Destiny 2: Forsaken byly někde jinde, pokud by autoři neznechutili fanoušky předchozí almužnou v podobě balíčků Curse of the Osiris a Warmind za šílenou cenu. Není se co divit, že spoustě lidem už zkrátka došla trpělivost a udělali Destiny pá pá.

Destiny 3 jako Warframe?

V Bungie se nyní samozřejmě radují z nově nabyté svobody, stejně jako se radovali, když rozvázali předchozí manželství s Microsoftem. Otázka je, co bude s Destiny vlastně dál.

Plány na aktuální rok včetně balíčků v rámci Annual Passu se nijak nemění a Bungie zatím tvrdí, že bude dál fungovat jako nezávislé studio a budoucnost Destiny bude zcela v jejich režii. Ale je něco takového vůbec možné? Nabízí se paralela s podobně laděnou free 2 play hrou Warframe, kterou vývojáři z Digital Extremes po počátečním vlažném přijetí vytáhli mezi akční multiplayerovou špičku. Hra se těší značné popularitě a paralela s Destiny se přímo nabízí.

Přitom se Digital Extremes dosud obešli bez pomoci vydavatele, byť Warframe jako budgetový titul rozhodně nepůsobí. Má to ale své stinné stránky, protože výraznější marketing by zmíněnou hru pomohl zpopularizovat a dostat do povědomí širší skupiny hráčů.

Warframe

Bungie má oproti Digital Extremes dvě výhody. Může se spolehnout na spoustu věrných fanoušků a snazší pozici díky dobře zavedené značce. Jako zásadní se jeví i navázání úzkého partnerství s čínskou firmou NetEase (známé i díky chystanému Diablu pro mobily), která se v loňském roce stala spoluvlastníkem Bungie a investovala do studia sto miliónů dolarů. Již tehdy firma avizovala, že partnerství má za cíl postavit Bungie na vlastní nohy poté, co mu vyprší kontrakt s Activisionem. K tomu došlo dříve, než se čekalo.

Budoucnost Destiny nebude přitom levnou záležitostí. V souvislosti s jedničkou svého času kolovaly zvěsti o půl miliardě dolarů, kterou Activision věnoval na vývoj a propagaci hry. Šlo nejspíš o přemrštěné číslo, přesto je jasné, že vývoj a propagace tak ambiciózního projektu s prvotřídní audiovizuální prezentací a hvězdným dabingem bude stát hodně peněz.

Pokud by Bungie jejich plány nevyšly, musela by se firma opět spojit se silným vydavatelem, což se jí po zkušenostech s Activisionem a Microsoftem už vůbec nechce.



Diablo Immortal

Hurikán v Activisionu

K rozchodu Bungie s Activisionem dochází v dost turbulentním období, která u velkých vydavatelství nejsou vůbec obvyklá. O složité situaci, ve které se nachází Activisionem vlastněný Blizzard, toho bylo napsáno víc než dost. Jak Blizzard, tak samotný Activision loni opustila spousta zkušených lidí na klíčových pozicích. To se na první pohled jeví jako známka problémů a úpadku, nicméně personální změny se mohou podepsat na celkové strategii, která by se takto mohla konečně začít trochu měnit.



Blizzard je příliš zaměstnaný opečováváním a vyděláváním na svém stávajícím portfoliu, ale jak ukazuje přesun lidí zodpovědných za nepříliš úspěšný Heroes of the Storm, firma cítí potřebu představit nový projekt (patrně Diablo 4). Activision držela nad vodou posledních pár let trojice značek Skylanders, Destiny a především Call of Duty. Vydavatelství jako by rezignovalo na cokoliv dalšího a všechny svoje projekty ždímalo na mikrotransakcích a předražených rozšířeních, kde se jen dalo.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Nemalý šok proto firmě připravil předloňský remake původní trilogie s Crashem Bandicootem, který se navzdory střídmým očekáváním stal prodejním trhákem. V Activisionu pochopili, že dělat hry se může i vyplácet a letos tak vydali fantastický remake trilogie s dráčkem Spyrem a oznámení se dočkal i návrat motokár Crash Team Racing, který vyjde ještě letos. Po ohromném úspěchu vakojezevčí trilogie se není čemu divit.



Velkým překvapením je spolupráce s Japonci z From Softwaru, kteří jsou podepsaní pod značkou Dark Souls. Že si Activision vezme na starost vydání chystané hardcore akční hry Sekiro: Shadow Die Twice, znělo téměř jako vtip. Fanoušci Miyazakiho her se sice klepou strachy, co pařáty Activisionu s novinkou ve výsledku provedou, ale kromě srozumitelnějšího tutoriálu to zatím vypadá na poctivou hru z dílny kultovního studia.

Jako úspěch Activisionu lze vnímat i nalákání několika zaměstnanců z Respawn Entertainmentu zpět do studia Infinity Ward, kde tito navrátilci pravděpodobně kutí pokračování série Call of Duty: Modern Warfare. Ta by měla podle nepotvrzených úniků vyjít tento rok. Jelikož však série po rozchodu s Bungie ponese ještě větší zátěž a musí Activisionu vydělat na tryskáče jeho šéfů, obavy o podobu hry jsou rozhodně na místě. Call of Duty jde sice pořád na dračku, ale snaha o co největší možný profit je s každým dalším dílem čím dál tím patrnější. Letošní přírůstek od tvůrců Ghosts a Infinite Warfare bude muset přesvědčit fanoušky, které předchozí hry od Infinity Ward zklamaly.



Zkrátka a dobře Activision musí reagovat na situaci, do které se dostal svojí dlouhodobou stagnací. Zatím to vypadá, že se firma rozhodla vydávat více her, byť opatrná strategie mu diktuje spíše sázku na ověřené značky. Rozčarování z „neúspěchu“ Destiny a snad i odchod vysoko postavených lidí vypovídá o dlouhodobě neudržitelné představě, že hrstka her obstará astronomické výnosy za každou cenu. Plán docílit tohoto výsledku stále větším důrazem na přidaný zpoplatněný obsah všeho druhu evidentně nezafungoval podle představ, což hráče mrzet rozhodně nemusí.