KOMENTÁŘ: Věřit únikům se nevyplácí, u Nintenda jsme naletěli

Úniky informací jsou mnohdy jedním z pilířů toho, o co se opírají média či influenceři ve vytváření svého obsahu. Kdo by koneckonců nechtěl mít jako první „zaručené informace“ o něčem, co ještě oficiálně není autory přiznáno. Proč čekat na nějakou oficiální konferenci, když informace pro nás umí shrábnout nějaký šikovný analytik, hacker nebo zkrátka člověk se správnými kontakty.

A tak nás takové informace mnohdy umí zvednout ze židle dříve, než se samotná oficiální událost týkající se dané věci odehraje. Sám o tom ze své mnoholeté praxe psaní o smartphonech vím až až, když si pravidelně prohlížím první obrázky nového mobilu či tabletu klidně i měsíce před oficiální premiérou. Tam je už vcelku obvyklou situací, že se oficiální grafika nebo alespoň nákresy ztrácí velice brzy. Jenže herní konzole jsou trochu odlišný případ.

Musím uznat, že u nové generace jak Sony, tak Microsoft opravdu dovedly udržet pod pokličkou většinu důležitých detailů, a odhalení novinek tak bylo v obou případech velice příjemným překvapením. Vědělo se samozřejmě už nějakou dobu dopředu, že nové konzole budou, ale co všechno ponesou ve své výbavě nebo jak budou vypadat, to jsme skutečně až do poslední chvíle netušili.

Nintendo oproti tomu daleko víc připomíná v posledních měsících to, co znám od smartphonů. Už teď se na internetu běžně míhá jedno za druhým tvrzení, jak nadcházející konzole bude výkonnější díky modernímu čipu od Nvidie, jak Samsung dodá Nintendu nové OLED obrazovky a jak si projde změnou i samotný dok konzole, který s pomocí integrovaného hardwaru vyžene rozlišení her až na 4K. Uniklé informace dokonce zacházejí už tak daleko, že i připomínají, že rozlišení nebude nativní, nýbrž dopočítané umělou inteligencí podobně jako technologie DLSS.

LeakyPandy @LeakyPandy Not sure if this is a photo or a render (and by render we mean a mix of both photo and cg as well) Thoughts? https://t.co/CsD2JKXzP4 oblíbit odpovědět

Za posledních pár měsíců jsem také už zahlédl pár „tutových“ nákresů a grafických renderů, jak bude nová konzole vypadat. Únikáři už se vlastně snad jen neshodnou na tom, jestli se konzole bude jmenovat Switch Pro nebo New Nintendo Switch. Zaručeně jisté pak bylo také to, že odhalení proběhne ještě před veletrhem E3, ve čtvrtek 3. června nebo pátek 4. června.

No, máme už skoro červenec a E3 přišla a odešla, včetně samotné konference Nintendo Direct. A Switch Pro nikde. Přitom spousta fanoušků Nintenda už vzala všechny výše zmíněné informace jako jasně dané a pomalu se už začalo spíše mluvit o tom, na které nové hry se ve 4K můžeme těšit. Ačkoliv část lidí se z této deziluze probudila už po anonymními proroky slíbených a následně propásnutých datech odhalení, část tajila dech až do skončení posledního Nintendo Directu.



Komunita okolo Nintenda, potažmo skepsí tolik nezasažená část, propadla něčemu, čemu se v sociologii říká Thomasův teorém. Ten praví, že „pokud je nějaká situace definovaná lidmi jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích“. V praxi to dopadlo tak, že se zkrátka tento dav nechal pohltit těmito uniklými informacemi, které se na ně valily z médií, sociálních sítí a od všemožných „autorit“, natolik, že se s novým Switchem prostě počítalo.

I já se přiznám, že jsem byl jeden z těch, který informacím věřil natolik, že jsem už před E3 často chodil třeba na oficiální twitterový profil Nintenda, abych se přesvědčil, jestli už je oznámení na nový Switch Pro venku. A bral jsem to také skoro jako samozřejmost: Nintendu přece už posledních pár měsíců trochu dochází dech, velké pecky stále nikde, něco se přece musí dít.

SwitchUp @SwitchUpG No Switch Pro in 2021. Reliable peripheral manufacturing source from China; working on products to be adapted for it. Says they’ve been told 2022 global market release. Let’s hope it’s wrong :/ oblíbit odpovědět

Pravda je taková, že Nintendo si může dělat, co chce, a nějaká „zaručená informace“ od předního únikáře na tom nic nezmění. Třeba už je opravdu Switch Pro na cestě, jen se lidé netrefili s datem odhalení. Třeba je ve fázi příprav a Nintendo s ním počítá na konci roku. A třeba jsme se nechali napálit a nová konzole je stále pouze hypotetická věc v hlavách pár manažerů Nintenda.



Nintendo má stále velice silné prodeje současné generace a oznámení případné nové by znamenalo, že lidé logicky přestanou tu současnou kupovat a začnou šetřit na novou. Proč to však vůbec dělat, když se nám současný Nintendo Switch daří prodávat za prakticky stále stejnou cenu jako při vydání? Aktuálně je dokonce konzole třeba u prodejce, u kterého jsem ji na podzim 2018 kupoval, dokonce o 500 korun dražší než tehdy.

Sám bych si novou generaci společně s pár parádními hrami opravdu přál. A určitě nejsem sám. Jenže Nintendo má zkrátka jiné plány, sestavu her na letošní rok ještě jakž takž má a očekávaný Breath of the Wild 2 příští rok je také připravován (soudě podle kvality grafiky v traileru) s ohledem na současnou generaci.



Velký faktor také představuje nedostatek čipů, protože Nintendo by s nějakým brzkým datem vydání zcela jistě nedovedlo uspokojit poptávku. No a tak bychom tu měli další kolo boje běžných hráčů proti přeprodejcům, kteří by zase stejně jako třeba s playstationy nebo grafickými kartami vyhnali ceny do nereálných hodnot. Opravdu něco takového zase chceme?



Vůbec bych se tak nedivil, kdyby až teprve příští rok, když se snad už konečně srovná situace s nedostatkem čipů, začalo teprve Nintendo plánovat nějaké oznámení. A to klidně i s větším předstihem před vydáním nové konzole. Nakonec je také klidně možné, že nástupce Switche bude zase něco nového, a nějaká vylepšená varianta se nakonec ani nebude konat. Kdo ví. A příště už nějaké takové „zaručené informace“ nebudu věřit ani nějakým suverénům na Twitteru.