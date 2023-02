KOMENTÁŘ: Nenechme si herní svět roztrhat aktivismem na kousky

Hry znamenají pro každého něco trochu jiného. Někdo je má jako práci, jiný jako koníček. Někdo je vyrábí, jiný konzumuje. Někdo o nich rád mluví s každým na potkání, jiný je má jako čistě soukromou věc. Ale snad všichni se shodneme na tom, že bychom byli opravdu neradi, kdyby nám někdo měl diktovat, jaké hry smíme nebo nesmíme hrát. Jenže přesně to se nyní děje ohledně hry Hogwarts Legacy (číst recenzi na Bonuswebu).

Rozkol herní komunity ohledně daného titulu přitom není nic nového. Moc dobře si vybavujeme například kontroverzi s hrou The Last of Us Part 2, která za směřování příběhu i vybraná témata schytala masivní review bombing a dokonce i výhrůžky smrti autorům. Podobné důvody měla i kritika Battlefieldu 1. A debata ohledně korektnosti zvolených témat dostihla dokonce i slavný Wolfenstein.

Doposud však šlo o kritiku her samotných. Ano, Battlefield 1 se lidé snažili bojkotovat už na základě úvodních trailerů, The Last of Us Part 2 pak poté, co na internet unikly podrobnosti ohledně děje hry těsně před samotným vydáním. Jenže pokaždé i ty kontroverznější hry dostaly šanci jak od drtivé většiny herních médií, tak i od hráčů, kteří si na ně povětšinou stihli udělat vlastní názor.

Hogwarts Legacy je něco trochu jiného. Hra samotná je poměrně krotká, nekonfliktní i inkluzivní. Jasně, už tyto vlastnosti mohou vyvolat v některých kruzích hráčů posměch či pohoršování, ale to není vůbec nic nového. Hlavním problémem v tomto případě je asociace s autorkou knih o Harry Potterovi J. K. Rowlingovou. A ta je bohužel na část moderní společnosti něco jako červený hadr na býka.

Rowlingová je známá svou dlouhodobou kritikou vůči transgender jedincům. Proti ní se naopak vymezují bojovníci a aktivisté za práva transgender menšiny, přičemž ta opravdu radikální část se uchyluje k výhrůžkám smrti autorce či zveřejňování adres, na kterých Rowlingová žije. Je to spor, který už dávno z obou stran zašel za únosnou míru nějaké rozumné debaty.

Doteď si vybavuji, že už po prvním traileru na Hogwarts Legacy v roce 2020 se na sítích typu Reddit objevily v komentářích narážky typu „Rowlingová? To si nekoupím.“ V následujících měsících sice vyšlo najevo, že hra nemá kromě licence na kouzelnický svět s Rowlingovou nic společného, to ovšem volání po bojkotu nezastavilo. Pořád to však vypadalo, že jde o volání jen jedné celkem hlasité menšiny, což se dělo už mnohokrát (viz příklady výše).

Hogwarts Legacy však nebojkotují jen aktivisté, nýbrž třeba i některá známější světová média. Celá řada známých herních portálů jako třeba Kotaku, Polygon, Gamespot nebo The Gamer odmítla hru recenzovat. Další velké weby jako třeba IGN, Forbes nebo Engadget sice recenzi vydaly, ovšem zároveň si buď v ní nebo v samostatném textu musely obhajovat, proč tak dělají.

Stejně tak celá řada streamerů na Twitchi či youtuberů se odmítla podílet na sdílení obsahu ze hry. Na ně si dokonce aktivisté snažili posvítit tím, že založili stránku rozdělující streamery podle toho, zda Hogwarts Legacy hrají nebo ne. A za těmi známějšími jmény, která se do bojkotu nezapojila, je pak alespoň zastánci bojkotu přišli šikanovat do chatu. To nicméně nezabralo, jelikož Hogwarts Legacy nakonec pokořil na Twitchi rekord v počtu diváků u singleplayerové hry.

To vše poukazuje na jeden velký problém. Dosavadní hádky v rámci komunit, zda je názorový proud té či oné hry správný, už přejali i světoví herní novináři, streameři a youtubeři, zkrátka všichni, kdo o hrách mluví ve veřejném prostoru. A už vůbec ne v malé míře, nýbrž na úrovni mainstreamu. Recenze pak v mnoha případech nahrazují politická či filosofická pojednání o tom, proč se někdo prohřeší tím, že si danou hru koupí.

Bojkot nezabral, na řadu přišly spoilery Samotné herní komunity, které již dříve zavedly absolutní bojkot na Hogwarts Legacy a zakázaly se o ní i bavit, přešly po vydání hry na novou taktiku. Po výrazně lepších recenzích, než se čekalo, se nyní někteří jedinci alespoň snaží zkazit zábavu ostatním tím, že po internetu šíří spoilery na závěr příběhu hry.

Naprosto chápu to, že recenze vždy byly a budou subjektivní žánr. Když člověk sleduje vícero herních webů, rychle pochopí, že jeden recenzent má tendenci dané hře dát devítku, druhý třeba sedmičku a každý má k tomu říct něco z vlastního úhlu pohledu, proč tak udělal. Jenže v případě Hogwarts Legacy se situace proměnila v to, že jeden recenzent mlčí úplně a druhý dává kladné hodnocení s vysvětlením, proč si vůbec hru dovolil vyzkoušet.

Hogwarts Legacy dost možná odstartovala nový trend „žádoucích“ a „nežádoucích“ her. Některé budou testovat úplně všichni, ohledně jiných se budou maximálně ve veřejném prostoru jen zmiňovat jejich prohřešky. Co naplat, že výsledný produkt se hráčům opravdu moc líbí a hra se prodává extrémně dobře. Cejch „špatné hry pro zlé bigotní hráče“ jí zůstane.

Kdesi v procesu všech politických stanovisek, výzev k bojkotu a omluvných prohlášení se vytratilo to podstatné: názor si nakonec musí stejně udělat hráč sám a čím víc informací dostane, tím lépe. Pokud se však na něj bude odevšad valit to, že ani nesmí přemýšlet o hraní daného titulu, pak je něco opravdu špatně.