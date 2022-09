Herní klasiky z devadesátek se vrací ve velkém, ale dokážou dnes uspět?

Brzy to budou dva roky, co se nám do rukou dostaly nové konzole, a přitom dnes hrajeme pořád ty stejné hry jako předtím. Vývojáři se bojí opustit obrovskou základnu hráčů se starými stroji, a tak jediné, co většina novinek dnes oproti minulosti nabízí, je větší rozlišení a rychlejší snímkování.

Nezdá se však, že by to lidem příliš vadilo, naopak, většina zřejmě touží hrát pořád to samé dokola, o čemž svědčí milionové prodeje značek jako Assassin’s Creed, Battlefield, Call of Duty nebo třeba FIFA. Namísto posunu vpřed se vývojáři obracejí do minulosti, a tak se na nás valí samé remaky (aktuálně The Last of Us, Dead Space...), remastery (Uncharted, Life is Strange...) nebo restarty (Saints Row...). A to není vše, vývojáři se vracejí ještě hlouběji do minulosti a vytahují značky z minulého tisíciletí, na kterých mnozí z dnešních čtyřicátníků vyrůstali.

Naplno jsem si to uvědomil na výstavě Gamescom a čerstvě po ní, když jsem namísto titulků o nových značkách znovu psal o legendách devadesátých let. Pojďte se podívat, kterých sedm hitů z mládí se již brzy chystá zabojovat o vaši pozornost.

System Shock

A začněme možná tím nejzvučnějším jménem. System Shock v roce 1994 ukázal, že hry viděné z vlastního pohledu nemusí být nutně jen tupé akce, když k dobře známému střílení přinesl i hororové plížení ve stínech a řešení hádanek. Geniálním návrhem levelů předběhl svou dobu a jeho ztvárnění kybernetického prostoru dodnes nemá konkurenci.

Značka dlouhá léta ležela ladem, až před několika lety kolem ní začalo být pořádně živo. V krátkém sledu pak bylo oznámeno regulérní pokračování i remake prvního dílu.

Z vývoje trojky bohužel nakonec sešlo, ale remake už je prakticky hotový. Na Gamescomu bylo k vidění nové demo a jde o dokonalou ukázku toho, jak má remake vypadat. K originálu přistupuje s úctou a nic důležitého v něm nechybí, na druhou stranu vývojáři nezůstali zaseknutí v minulosti a nebojí se implementovat mnohé prvky, které výrazně zpříjemní zážitek. Za mě je to především mnohem pohodlnější ovládání, které tehdy kladlo větší odpor než většina z děsivých nepřátel.

Toto by mohlo být opravdu skvělé, a vzhledem k tomu, kolik let už uběhlo od originálu, ani nemáme pocit, že jde jen o ždímání peněz. A kdo ví, třeba se díky případnému úspěchu jednou vysněné trojky dočkáme. Nebo alespoň remaku dvojky, o kterém už Nightdive studio nenápadně trousí poznámky.

Index očekávání 90 %

Jagged Alliance 3

Legendární tahovka zažila svůj vrchol ve druhém díle z roku 1999, pak to s ní však šlo rychlo z kopce. Chystaná trojka slibuje návrat ke kořenům a podle všeho, co jsme zatím mohli vidět (viz naše preview), se jí to daří. Nechybí nic, co jsme tehdy milovali – bohatá databáze unikátních žoldáků s komplikovanými vzájemnými vztahy, dobývání rozlehlé mapy rozdělené na čtvercové sektory a spousta realistických zbraní. Kromě parádní grafiky ovšem na opravdovou inovaci vypadá jen to, že uživatelské rozhraní už neukazuje procenta úspěšnosti zásahu. Na druhou stranu tato zdánlivá drobnost má zásadní vliv na taktiku. Jagged Alliance 3 by měla vyjít někdy v průběhu příštího roku.