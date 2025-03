Filmovost Kingdom Come 2 mě ohromila, říká představitel Jindry Tom McKay

„Když jsem uviděl ten nový svět, úplně mě to ohromilo. Slovo, které mě napadá pořád dokola, je ‚filmové’. Má to filmovou kvalitu, kterou hra měla ve své identitě, ale ne vždy v provedení,“ reagoval McKay na dotaz, jaká byla jeho reakce, když poprvé uviděl svět a Jindru znovu ožívat.

„Je to úžasná hra vzhledem k prostředkům, které měli. KCD začalo jako kampaň na Kickstarteru. S omezenými zdroji dokázali vytvořit něco tak úžasného. Podruhé, s úspěchem v zádech první hry, do toho mohli vložit obrovské množství zdrojů a sami řekli, že teď vlastně vytvářejí hru, kterou původně zamýšleli udělat,“ popisuje.

„Co se týče postavy, je to jiné než u televize, filmu nebo divadla, kde dělám nejvíc. Tuto postavu hraju mnohem déle, o roky víc než kteroukoli jinou. Je to už součást mě. Není to jako s jinými rolemi, co už nehraju. Tato postava je velký kus mého pracovního života. A to, kdo je a jak mluví, tak mě překvapilo, že tam uvnitř mě zůstane tak zakořeněný,“ říká ke své roli.

Zároveň dodává, že díky tomu se zase tak moc připravovat na druhý díl nemusel, protože příběh navazuje tam, kde minulá hra skončila. Pochvaluje si také spolupráci s kreativním ředitelem Danielem Vávrou, s nímž je zábava, ale hlavně přesně věděl, jak má hra vypadat, což práci ulehčilo.

Víc už se dozvíte ve videu u tohoto článku, rozhovor je opatřen českými titulky.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi.

Ze hry se mezitím stal velký komerční hit, za den se prodalo přes milion kopií. Na úspěchu se snaží přiživit také čeští politici. Přinášíme ovšem i tipy na první modifikace a pobavit se můžete i u easter eggů. A pokud o Kingdom Come vůbec nic nevíte, nebo si chcete připomenout příběh jedničky, nahlédněte do našeho rozsáhlého průvodce.