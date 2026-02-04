Český herní hit loňského roku slaví první výročí. Pokračování prvního Kingdom Come: Deliverance z roku 2018 dorazilo na PC a konzole 4. února 2025, tedy přesně před rokem. Na hře autoři z českého studia Warhorse pracovali od roku 2019, tady v podstatě ihned po ukončení prací na dodatečném obsahu pro první díl. Už první hra byla pro studio velkým úspěchem, do roku 2025 se jí prodalo přes 10 milionů kopií.
Autoři z českého studia se poučili od ostatních a zdráhali se hru oznámit příliš brzy, aby fanoušci nemuseli po oficiálním odhalení na samotnou hru dlouho čekat. Ačkoliv se vědělo, že ve Warhorse pracují na nové hře, nebylo jisté, zda jde skutečně o pokračování Kingdom Come: Deliverance, nebo o úplně nový projekt.
Oficiálně jsme se tedy o Kingdom Come: Deliverance 2 dozvěděli v dubnu 2024. Původní ambice autorů byla dokonce hru vydat ještě ten samý rok, nakonec se ve vydavatelství Embracer dohodlo, že se hra odloží až na 11. únor 2025. V prosinci 2024 pak došlo ještě k malé úpravě, vydání se posunulo dopředu na 4. února 2025.
Hra se za uplynulý rok těšila nebývalému úspěchu. Pojďme si k příležitosti prvního výročí titulu připomenout, jaká byla na hru odezva, jaký měla na trhu úspěch, co všechno se ve hře od té doby objevilo a co by mohlo následovat dál.