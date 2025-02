Také v zahraničí jsou z Kingdom Come 2 nadšení. Chválí souboje i příběh

Zatímco dříve možná platilo, že tuzemské herní magazíny trochu přilepšovaly domácím hrám, dnes už nic takového není na pořadu dne, protože to ani není třeba. Čeští vývojáři patří ke špičce herního průmyslu a aktuální hit Kingdom Come: Deliverance 2 to jenom podtrhuje.

Hra se skvěle prodává, vysoké hodnocení si ovšem nevysloužila jen od nás, také ohlasy ze zahraničí jsou jednoznačně pozitivní. Ostatně průměr na agregátoru hodnocení Metacritic je v době psaní tohoto článku 88 ze 100, a to na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S. Prozatím je to také nejlépe hodnocená letošní hra.

Podle stránky Dexerto je z každého aspektu hry cítit velká péče. Chvály se dočkal nejenom příběh, ale i nádherný otevřený svět a o něco přístupnější souboje a survival mechanismy. „Je to zcela zjevně hra, kterou Warhorse chtělo vytvořit už v roce 2018,“ napsal recenzent a udělil hodnocení 5/5.

Také recenzent Windows Central si pochvaluje nádherný otevřený svět, vynikající souboje, skvělý příběh a nečekané zvraty. „Velmi mě překvapilo, jak dokonalé je pokračování, které staví na všem, co fanoušci milovali na KCD, a zároveň odstraňuje hlavní problémy s příběhem, souboji a výkonem,“ napsal a taktéž udělil 5/5.

Web Destructoid si je vědom, že rok teprve začal, Kingdom Come 2 ovšem už teď považuje za jasného kandidáta na hru roku. Hra podle recenze předčila všechna očekávání a zatímco mnohé jiné projekty lákají na živý svět s mnoha volbami, ve skutečnosti je takových jen velmi málo. A Kingdom Come 2 je jednou z nich. Hodnocení: 9,5/10.

Zahraniční recenze si pochvalují nádherný herní svět, kvalitní příběh s řadou voleb a také souboje.

Podle stránky IGN přebírá Kingdom Come 2 žezlo pro Bethesdě, která se vydala vstříc přízni širšího publika. Recenzentka chválí skvělé souboje, domnívá se ovšem, že lineární středověké drama spojené se sandboxem a otevřeným světem spolu vždy dobře neladí. Hodnocení: 9/10.

Jednu z nejpřísnějších recenzí vydal britský Eurogamer, jehož recenzentka hodnotí 3/5. Kritiky se dočkal nejenom vývojář Daniel Vávra, který má být „hlasitým stoupencem hnutí, jehož důsledky stále způsobují skutečné a hmatatelné škody širšímu průmyslu“. Hru je podle ní těžké si oblíbit a těžké se do ní dostat.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi. Poslechnout si můžete také ukázku českého dabingu. A pokud o Kingdom Come vůbec nic nevíte, nebo si chcete připomenout příběh jedničky, nahlédněte do našeho rozsáhlého průvodce.