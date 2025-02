První mody pro Kingdom Come 2. Hráči si chtějí hlavně ulehčit život

Krátce po vydání Kingdom Come: Deliverance 2 už databáze modifikací Nexus Mods nabízí ke stovce různých úprav hry. Logicky nejde o žádné obří předělávky měnící obsah. Tvůrci se zatím zaměřují na drobnosti, které upravují hlavně obtížnost hratelnosti, a to oběma směry.

Život v husitských Čechách na začátku 15. století nebyl žádný med, a to Kingdom Come: Deliverance 2 dobře reflektuje. Pokud vám ovšem nejsou některé tvrdší herní mechanismy po chuti, můžete je pomocí modifikací už teď jednoduše vypnout. Podobně jako u prvního dílu bude patřit mezi populární úpravy ta související se systémem ukládání. I v druhém díle je pro uložení postupu nutné spát ve vlastní posteli nebo odejít do hlavní nabídky a klasické rychlé uložení nahrazuje lahodná sejvovice, kterou však nemusíte mít vždy k dispozici (a navíc Jindru dostane do nálady). Díky modu Unlimited Saving II toto omezení odpadne.

Tradičním omezením podobných RPG se správou inventáře je také nosnost hlavní postavy. Ta obzvlášť v plné zbroji rychle klesá, což lze jednoduše vyřešit zvýšením limitu. Kromě tíhy odpovědnosti, třiceti jablek a plné zbroje Jindru také bolí záda z neustálého sběru bylinek, nutných pro vaření lektvarů nebo sejvovice. Pokud vás nebaví zdlouhavá animace sklizení rostliny, lze ji odstranit. Jiná modifikace zase zachovává sběr z pohledu první osoby, který byl přítomen v prvním díle.

Díky modifikacím lze prodloužit trvanlivost jídlu i lektvarům.

Autoři virtuálního Jindru motivují ke konzumaci posbíraného jídla a pití, případně jeho tepelné úpravě a sušení nebo uzení. I v Kutné Hoře ovšem mohly v roce 1403 existovat konzervanty, a to díky modifikacím které prodlužují trvanlivost jídlu nebo lektvarům. Z podobného ranku je pak výrazné prodloužení doby, po kterou se hlavní hrdina nemusí mýt, pokud vás nebaví neustále odbíhání k vědru nebo k lazebnicím.

Výrazným zjednodušením je také virtuální kolimátor pro luky a kuše. Pro méně zdatné zlodějíčky je připraveno zjednodušení páčení zámků, které v Kingdom Come tradičně patří mezi nejobtížnější minihry, kterým hráči nemůžou přijít na chuť.

Bez ukazatele pozice Jindry je cestování po Českém Ráji hned o něco obtížnější.

Z opačného ranku modifikací, které hru ještě ztěžují, je výběr podstatně menší. Za zmínku stojí zatím jen modifikace odstraňující ikonku postavy a body pro rychlé cestování z mapy, která se také automaticky necentruje na pozici hráče. Zároveň z herního kompasu odstraňuje všechny ikonky úkolů. Hráč se tak musí přirozeně orientovat v prostoru a na mapě, což přináší realističtější cestování po světě. Podobnou funkci nabízel první díl v rámci hardcore obtížnosti, pro pokračování zatím oficiálně dostupná není, zážitek si tedy můžete ztížit alespoň touto cestou.

Část úprav se týká vizuálního zpracování, respektive barevného spektra. Realističtějších odstínů dosáhnete odstraněním nažloutlého filtru. Některým hráčům pak může vadit například filmová hloubka ostrosti v rozhovorech. Hráči se slabším hardwarem jistě ocení úpravu snižující detaily hry pod původní úroveň.

Jedna z modifikací odstraňuje nažloutlý filtr.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února. Modifikace se týkají samozřejmě jen verze pro PC, hru si ale zahrajete i na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi. Poslechnout si můžete také ukázku českého dabingu. A pokud o Kingdom Come vůbec nic nevíte, nebo si chcete připomenout příběh jedničky, nahlédněte do našeho rozsáhlého průvodce.