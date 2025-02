Mimozemšťani, bába pod kořenem. Skryté vtipy v Kingdom Come 2 jsou geniální

Část 1/3

Na úvod je třeba připomenout, že vroucí voda pálí. Jinými slovy, následující řádky obsahují drobné spoilery, a to hned za obrázkem Kateřiny níže. Dále už tedy vstupujete na vlastní nebezpečí.

Kristýna Leichtová jako krásná Kateřina v Kingdom Come 2

Existence mimozemšťanů potvrzena. Nebo ne?

O tom, zda jsme ve vesmíru sami, se vedou vášnivé debaty dodnes. Přitom se stačí vypravit do středověku, hluboko do českých lesů, v nichž můžeme nelézt nejenom pozůstatky dvojice mimozemšťanů (video jako důkaz), ale i něco, co vypadá jako ztroskotaný létající talíř. Ale možná jsme to jen přehnali s mícháním lektvarů.

Mimozemšťané v Kingdom Come 2? Ztroskotané UFO v Kingdom Come 2

Minimálně v prvním případě jde o zřejmou narážku na událost z roku 2023, během níž ufologové prezentovali mexickým poslancům „bytosti nelidského původu“ s částečně „neznámou“ DNA. Ale dopadlo to jako vždycky, šlo o podvod. Takže zase nic.

Ufologové v mexickém parlamentu prezentovali ostatky bytosti, která podle nich není lidského původu. (12. září 2023)

Neslavné přistání z Harryho Pottera

Na snímek Harry Potter a Tajemná komnata se odkazuje další scéna v lese. Ve filmu Ron a Harry přistáli se svým létajícím autem v koruně oživlého stromu. Ve hře vidíme kostru čarodějnice na koštěti, zatímco v korunách stromů je rozbitý vůz (místo nálezu zde).