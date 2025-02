Poslechněte si český dabing z Kingdom Come: Deliverance 2

Zavedená série Assassin’s Creed se letos konečně podívá do vytouženého Japonska, tamní obyvatelé z toho však paradoxně moc radost nemají. Kromě toho, že se v minulosti vývojáři dopustili několika...

Dlouhé čekání je prakticky u konce a již za pár dnů se hráči budou moci naplno vrhnout do prozkoumávání středověké Kutné Hory v pokračování české hry Kingdom Come: Deliverance. Ne každý ovšem...

Obří selhání. Osm z dvanácti plánovaných her od Sony už bylo zrušeno

Jim Ryan, dnes již bývalý šéf Sony Interactive Entertainment, prohlásil, že na PC a PlayStation 5 vyjde do konce března 2026 dvanáct live service her. To se ovšem nestane.