náhledy
Nedílnou součástí každé populární značky je merch, tedy různé propagační či sběratelské předměty. Láká na ně i úspěšná česká hra Kingdom Come: Deliverance 2, v jejíchž motivech si nyní můžete pořídit i boty. V této souvislosti připomínáme i dříve vydané věci, mnohé stojí za pořízení.
Autor: Botas
Novinku nazvanou Boots Iconic Kingdom Come Deliverance II vydala česká firma Botas. Je to limitovaná edice kožených tenisek z řady Iconic.
Autor: Botas
Vzhled se inspiruje nejenom hrou Kingdom Come Deliverance II, ale i samostatně vydaným komiksem Kingdom Come: Deliverance – Ztracené příběhy (o něm ještě později).
Autor: Botas
Boty se prodávají za 3 299 korun. Velikosti skladem mají datum dodání do tří dnů, v opačném případě stránka uvádí „ve výrobě“ s očekávanou expedicí za 4 až 8 týdnů.
Autor: Botas
Vzorek na recenzi jsme bohužel neobdrželi, takže si je v případě zájmu budete muset vyzkoušet sami.
Autor: Botas
Za pozornost rozhodně stojí již zmíněný komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy. Ten nezpracovává původní scénář, ale rozšiřuje příběhové pozadí trojice zásadních postav, jmenovitě Jindrova „šéfa“ Racka Kobyly, otcovské figury kováře Martina a kněze Bohuty.
Autor: XZONE
„Každá povídka má jinou atmosféru a především jiný grafický styl, takže se člověk musí každou chvíli přepínat. Troufám si však tvrdit, že si svého favorita každý. Byť tedy v komiksech dávám obvykle přednost realističtější kresbě, za mě nejlepší práci odvedl už zavedený ilustrátor Matyáš Namai, jehož panel přes svou odlehčenost prezentuje i napínavou zápletku,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: XZONE
Fanoušky hry potěší i mnoho drobných detailů, které odkazují na originál. Postavy se zpíjejí do němoty ikonickou Sejvovicí, vyhrocenou atmosféru akčních scén doprovází dobře známý králík a když výjimečně dojde na nějaký souboj, je tu dokonce viditelná i dobře známá ovládací směrová růžice odpovídající tomu, z jaké strany je úder vedený. Komiks se prodává za 699 korun.
Autor: XZONE
A další kniha. The Art of Kingdom Come: Deliverance II není jen obrázková knížka z vývoje hry, ale i příležitost, jak nakouknout za oponu vývoje a dozvědět se něco z české historie. Radost udělá všem fanouškům hry.
Autor: Bonusweb.cz
Knížka přibližuje rozmanitost krajiny Českého ráje i způsob, jak autoři přemýšlejí, když do ní zasadí nějaký prvek, například tábořiště.
Autor: Bonusweb.cz
Jedna z kapitol se věnuje i středověké módě. Tvůrci se snažili maximálně držet reality. Věděli jste například, že Warhorse mají vlastní technologii systému vrstvení oděvu na kostru postavy? Knížka se prodává za 1 199 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Česká spořitelna ve spolupráci s herním studiem Warhorse připravila ještě před vydáním hry tři podoby virtuálních platebních karet se středověkými motivy.
Autor: Česká spořitelna
Klienti si mohou v telefonu nastavit jednu z dostupných variant, a při placení tak využít buď tvář herního hrdiny Jindřicha ze Skalice, motiv rytíře a dvorní dámy anebo jezdeckou pózu Jindřicha a jeho věrného druha Jana Ptáčka.
Autor: Česká spořitelna
Vznikla také fyzická OLED svítící karta, šlo však o limitovanou edici, tak se po ní rychle zaprášilo.
Autor: Česká spořitelna
A teď něco pro fajnšmerky. Co třeba oficiální soundtrack na čtveřici gramodesek?
Autor: Xzone
Hudba byla nahrána s živým orchestrem a sborem v Praze a pod taktovkou skladatele Jana Valty.
Autor: Xzone
Celá sběratelská edice vyjde na 2 999 korun.
Autor: Xzone
Za 499 korun se můžete pustit do puzzle Kingdom Come: Deliverance II – Trosky Fanart.
Autor: Xzone
A pak tu jsou trička, mikiny, odznaky či korbel na pivo, zkrátka taková ta běžná klasika, kterou mají všechny velké značky společné.
Autor: Xzone