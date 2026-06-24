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Nemůžete se nabažit Kingdom Come 2? Koupit si lze boty, komiks i kostky

Ondřej Zach
Kingdom Come: Deliverance II Boots Iconic Kingdom Come Deliverance II Boots Iconic Kingdom Come Deliverance II Boots Iconic Kingdom Come Deliverance II Boots Iconic Kingdom Come Deliverance II Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy Komiks Kingdom Come: Deliverance - Ztracené příběhy The Art of Kingdom Come: Deliverance II The Art of Kingdom Come: Deliverance II The Art of Kingdom Come: Deliverance II Vizualizace virtuální karty České spořitelny s motivem Kingdom Come II
Nedílnou součástí každé populární značky je merch, tedy různé propagační či sběratelské předměty. Láká na ně i úspěšná česká hra Kingdom Come: Deliverance 2, v jejíchž motivech si nyní můžete pořídit i boty. V této souvislosti připomínáme i dříve vydané věci, mnohé stojí za pořízení.

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