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Sexy pilotku z Overwatche cosplayerky milují. Posuďte, která je nejpovedenější
Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami,...
Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly
Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...
Zaklínač ve vaně i Perníkový táta. V remaku Gothicu je spousta vtípků
Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....
Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl
Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...
Víc než sex mě zajímají videohry, přiznává známý streamer Asmongold
Celu škálu často protichůdných reakcí vzbudil jeden z nejpopulárnějších zahraničních streamerů současnosti Asmongold. Ve svém posledním vystoupení se přiznal, že má raději videohry než sex.
Nemůžete se nabažit Kingdom Come 2? Koupit si lze boty, komiks i kostky
Nedílnou součástí každé populární značky je merch, tedy různé propagační či sběratelské předměty. Láká na ně i úspěšná česká hra Kingdom Come: Deliverance 2, v jejíchž motivech si nyní můžete pořídit...
RECENZE: Deskovka Fateforge: Kroniky Kaanu exceluje chytrými souboji
Francouzské studio Agate vymyslelo před lety ohromný a živoucí fantasy svět, jemuž následně vdechlo život skrz propracované stolní RPG jménem Fateforge. Nyní do něj můžeme nahlédnout v deskovce...
Valve chce ovládnout naše obýváky, cena Steam Machine je ovšem hodně vysoká
Valve, známé díky PC digitální platformě Steam, ještě v červnu uvede na trh stylový herní počítač Steam Machine, který je přizpůsobený pro hraní na ovladači a televizi. Cena je ovšem výrazně vyšší,...
Zaklínač ve vaně i Perníkový táta. V remaku Gothicu je spousta vtípků
Nadšení z povedeného remaku RPG Gothic neopadá. Komunita v uplynulých dvou týdnech od vydání posbírala spoustu skrytých vtípků, které odkazují především na další hry, ale také známé filmy a seriály....
Nečekaná virální pecka. Online hra na schovávanou prodává milion kopií denně
Máme tu nový virální hit. Hra Meccha Chameleon za to vděčí nejenom celkem originální hratelností v rámci multiplayerového světa, ale také rychlému šíření různých klipů ze hry na sociálních sítích a s...
Spoluzakladatel Ubisoftu Claude Guillemot zahynul při letecké havárii
Při leteckého havárii zahynul Claude Guillemot, jeden z pěti bratrů, kteří v roce 1986 založili herní vydavatelství Ubisoft.
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl
Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...
KVÍZ: Poznáte ďábelsky zlé umělé inteligence ze světa počítačových her?
Umělá inteligence se stala jedním z nejdiskutovanějších témat v internetovém prostředí. Fanoušci sci-fi a počítačových her obzvlášť už přitom dávno vědí, že od ryze analyticky uvažujících počítačů...