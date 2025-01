Dlouhé čekání je prakticky u konce a již za pár dnů se hráči budou moci naplno vrhnout do prozkoumávání středověké Kutné Hory v pokračování české hry Kingdom Come: Deliverance. Ne každý ovšem sledoval její vývoj tak blízce jako my, a tak jsme se rozhodli nováčkům připravit podrobnou „nalejvárnu“, co Kingdom Come vůbec je, a čím naopak není.