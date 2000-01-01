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Co jsou pro filmový průmysl Oscary, to jsou pro herní svět The Game Awards. Letošní předávání ovšem patrně nebude tak napínavé, jak bývá zvykem. Podle čerstvě odhalených nominací je suverénním favoritem šestý díl série Grand Theft Auto, který přitom ještě ani oficiálně nevyšel. Letos bohužel mezi nominanty zcela chybí nějaký český zástupce.
Autor: Game Awards
Letošní ročník je pro nás výjimečný tím, že se mezi přední světová média, která o nominacích rozhodují, dostal i Bonusweb. Favorit je letos jasný, byť už teď s jistotou můžeme konstatovat, že loňské fenomenální tažení francouzského RPG Clair Obscur se nezopakuje. To totiž dokázalo proměnit rovnou 9 ze svých 12 nominací. Letošní šampion jich byl přitom nominován „jen“ na 8.
Autor: Bonusweb.cz
Asi vás nepřekvapí, kdo je letos ten největší aspirant na hru roku, že? Jedna hra letos vládne všem, jedna jim všem káže… a to ještě prosím ani oficiálně nevyšla. Grand Theft Auto VI si už ovšem očividně mohli porotci zahrát dopředu a nominovali ho v kategoriích: Hra roku, Herní režie, Příběh, Umělecká režie, Hudba, Audio design, Akční adventura a Hlavní herecké role.
Autor: Rockstar Games
GTA 6 je na výrobu nejdražší hrou všech dob a všechny indicie naznačují, že bude zároveň i tou nejvýdělečnější. Takže v této kategorii vystřídá na trůnu Grand Theft Auto 5 jen tak mimochodem. Však už jen v předprodeji se prodalo přes deset milionů kopií. Pokud vám zítra (čtvrtek 19. 11.) bude připadat MHD prázdnější, nedivte se.
Autor: Rockstar Games
Vše nasvědčuje tomu, že většina zúčastněných bude hrát až o druhé místo. Resident Evil: Requiem je už devátým „velikým“ dílem kultovní hororové série, přesto dokázal v mnohém překvapit.
Autor: Bonusweb.cz
A to nejen originálním návrhem monster, dávno už nejde jen o obyčejné „zombíky“. Vývojáři z Capcomu se dočkali celkem šesti nominací, a to v kategoriích: Hra roku, Herní režie, Příběh, Audio design, Herecké role a Akční adventura.
Autor: Capcom
Stejného počtu nominací (v kategoriích Hra roku, Herní režie, Příběh, Umělecká režie, Audio design, Akční adventura) se poměrně překvapivě dostalo i druhému dílu „lynchovské“ střílečky Control od studia Remedy.
Autor: Bonusweb.cz
Což o to, hra je to bezesporu výborná (v naší recenzi 90 %), ovšem je natolik divná, že si neumíme představit, že by měla skutečně reálnou šanci na vítězství.
Autor: Bonusweb.cz
Jedním z největších překvapení letošního roku byla herní adaptace roky odpočívajícího Jamese Bonda. S pěti nominacemi patří 007 First Light mezi ty vůbec nejúspěšnější hry 2026.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Kategorie Hra roku, Herní režie, Příběh a Akční adventura jsou nezpochybnitelné, herecký výkon Patricka Gibsona pak zanechal takový dojem, že se dokonce řešilo, jestli by nemohl být příštím filmovým Bondem. To sice nedopadlo, alespoň vítězství v Game Awards za nejlepší výkon v hlavní roli by si zasloužil.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
„Jen“ 4 nominace si zasloužila nejlépe hodnocená hra letošního roku The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Tím hlavním důvodem je fakt, že se jedná o remake bezmála 30 let staré klasiky.
Autor: Ondřej Zach
Jenže na rovinu, kdo z vás byl tehdy u originálu? Okarína funguje i dnes a tak se kromě absolutního hodnocení v naší recenzi, dočkala i nominace v kategoriích Hra roku, Umělecká režie, Hudba a Akční adventura.
Autor: Nintendo
Čínský Phantom Blade Zero nás zaujal na výstavě GamesCom už v roce 2024. Tehdy to vypadalo jako stylová akce, která se konečně vzepřela už únavné módě „soulsovek“.
Autor: S-Game
Za ty dva roky ovšem vývojáři udělali obrovský posun a výsledkem je nesmírně stylová řežba, která je nominována na hru roku. To s největší pravděpodobností nezíská, ale jednu z kategorií Umělecká režie, Hudba nebo Akční hra, by získat mohla.
Autor: S-GAME
Série Ace Combat je tu s námi už od poloviny 90. let, letošní díl s podtitulem Wings of Theve ji však katapultoval mezi elitu. V kategorii akčních her bojuje proti těžké konkurenci, ale brilantní audio zpracování si rozhodně ocenit zaslouží, v kategoriích hudba a zvuk půjde o favorita.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Gears of War: E-day se rozhodně povedl, jak už to tak ale u Microsoftu poslední dobou bývá, jen málokdo mu zatleskal. Nominace v kategoriích Přístupnost, Akční hra a Multiplayer tak vlastně musí být pro jeho vývojáře příjemné překvapení.
Autor: Xbox
Nezávislá kooperace Big Walk je přesně takovou tou hrou, jejíž klady objevíte, až když se do ní sami pustíte. Nominace v kategoriích Sociální přesah, Nezávislá hra, Rodinná hra a Multiplayer jsou naprosto zasloužené.
Autor: Bonusweb.cz
To o Mixtape bylo během roku slyšet daleko více, a to ne jen v pozitivním duchu. Tří hodinová abstraktní arkáda vzbudila na scéně spoustu povyku, přitom jde jen o hodně osobní poctu oblíbeným kapelám osmdesátých a devadesátých let. Pouhé dvě nominace za Hudbu a Sociální přesah tak asi musí být pro vývojáře ze studia Beethoven & Dinosaur spíše zklamáním.
Autor: Beethoven and Dinosaur
The Blood of Dawnwalker je v podstatě Zaklínač 3 s upíry. Klidně bychom si ho uměli představit i v kategorii nejvyšší, ale pro debutující studio Rebel Wolves jsou tři nominace v kategoriích Herní režie, Příběh a RPG rozhodně povzbuzením.
Autor: Bonusweb.cz
Japonský Capcom letos jel bomby a pokud letos nedostane žádnou cenu, bude mít všechno právo cítit se ukřivděn. Kromě Resident Evila totiž vydal i vynikající Onimushu a sci-fi Pragmata nominované v dalších kategoriích.
Autor: Capcom
Po dlouhých 11 letech se mezi nominanty na hru roku nedostala playstationová exkluzivita. Wolverine byl fajn… ale fajn znamená v tomto případě „jen“ nominaci v kategoriích Přístupnost a Herecký výkon v hlavní roli.
Autor: Sony, Bonusweb.cz
Ostatně v této kategorii bývá PlayStation tradičně hodně silný a zabodoval i s Rahul Kohlim, coby hlavní hrdina akční řežby Saros.
Autor: Bonusweb.cz
Napínavé to bude letos v kategorii závodních her. Šestý díl tradičně dominantní série Forza totiž dostal nečekanou konkurenci v podobě…
Autor: Bonusweb.cz
…Galactic Racera ze světa Star Wars. Ten kromě samotného dění na trati překvapil i nebývale komplexní příběhovou kampaní.
Autor: Fuse Games, Bonusweb.cz
Z toho zbytku nominovaných, kteří jsou podle nás horkými favority na zisk nějakého ocenění, musíme jmenovat strategii Pokémon Pokopia, což je kříženec mezi Minecraftem a Animal Crossing…
Autor: Nintendo
…anebo simulátor horolezectví Cairn. Seznam všech nominantů naleznete v článku po zavření galerie, o vašich favoritech nám dejte vědět do diskuse pod článkem. Samotné předávání cen se odehraje v noci 10. prosince, my u toho samozřejmě budeme. Do té doby ovšem budeme s největší pravděpodobností hrát jen GTA 6.
Autor: The Game Bakers