První polovina roku 2026 je za námi, máte už svého kandidáta na hru roku?

Ladislav Leimer – Letošní rok se pro mě herně zatím nese v duchu dvou výjimečných titulů. Nebude náhodou, že jsou oba od stejné společnosti. Kamarádi z redakce logicky očekávali, že v této anketě odpovím Resident Evil Requiem (číst recenzi). Chyba lávky! Devátý Resi je samozřejmě skvělý a myslím, že jsem ho dostatečně rozpitval ve své recenzi. Ale když mám být upřímný, tak opravdu moc tlačí na nostalgii. Až moc.
Nejlepší hrou roku 2026 je tak pro mě Pragmata (číst recenzi), též od Capcomu. Tady musím jít logicky názorově proti kolegovi, který hře udělil jenom 70 %, kdežto já bych jí bez rozmyslu vlepil 90 %. Jeho recenzi nerozporuji, ale recenzoval verzi pro PC, kdežto Pragmata je podle mě ukázkově čistá, vyhlazená a vypilovaná konzolová videohra. Hackovací systém parádně sedí rozvržení akčních tlačítek gamepadu.
Hrál jsem na PlayStation 5 Pro, takže v mém případě DualSense s úžasnou haptickou odezvou. Je velmi inovativní a chytlavý. V kombinaci s vtahujícímí přestřelkami hratelnost Pragmaty exceluje. A navíc ten příběh! Je to doják o lidství, dětství, rodině, ztrátě, zármutku a mnohem víc. Na konci jsem brečel jako malý fakan.
Technické zpracování je bezchybné. Na PS5 Pro jsem hrál v odemčeném 120 Hz módu v rozlišení 1440p a nestíhal valit bulvy. Pragmata je prostě zážitek, který byste si neměli nechat ujít! Ostatně, i když se mohu mýlit, myslím si, že letos si už nic lepšího nezahraji. Grand Theft Auto VI si totiž bez fyzické kopie s diskem nebo disky nekoupím.
Ondřej Martinů – Upřímně věřím spíš nabídce druhé poloviny letošního roku, kde na mě čekají tituly jako The Blood of Dawnwalker, Control Resonant nebo nová Castlevania. Zároveň ale nemohu říct, že by mě první polovina letošního roku zklamala, právě naopak.
Můj letošní favorit je zatím bezpochyby Gothic 1 Remake (číst recenzi), který pro mě byl opravdu skvělým překvapením. Původní hra je má srdcovka, RPG, na kterém jsem vyrůstal, a remake dal této hře druhý dech. Autoři ji předělali s citem, nechali vše dobré a upravili převážně to, co dnes působí už zastarale. Hra mi znovu zažehla nadšení do této RPG série a já se nemůžu dočkat, až dojde na remake ještě lepší dvojky.
Druhá průběžná příčka v tuto chvíli patří Pokémon Pokopia (číst recenzi), což je hra, kterou jsem si zprvu pořídil jen na krácení času na cesty letadlem, ale nakonec si mě opravdu získala i na domácí hraní. Líbí se mi, že Pokémoni dostali takový příjemný mix Animal Crossingu, Minecraftu a obecně puzzle žánru, což je mix, který opravdu zafungoval. Switch 2 letos jinak spíš zanedbávám, ale právě díky Pokopii jsem i tak za něj rád. Až budu mít čas, chtěl bych si projít i bonusové mapy.
Na třetí místo bych pak dal Resident Evil Requiem (číst recenzi). Je to další z titulů, o které bych za normálních okolností vlastně ani nezavadil, nejsem totiž fanoušek série, ale když už jsem se přichomýtl k testování výkonu na PC, tak mě hra pohltila takovým způsobem, že jsem to ani nečekal. Líbila se mi atmosféra, tempo střídání stealth a akčních pasáží i grafika. A mám díky tomu náladu vyzkoušet i další díly.