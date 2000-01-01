Kaho Šibuja je japonská herečka, streamerka, modelka, moderátorka rádia, spisovatelka a bývalá pornoherečka. V posledních letech se věnuje hrám, anime, cosplayi či sdílení fotek ze svého života na sociálních sítích.
Zahrála si také například v letos vydané videohře Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Právě vydání této hry spustilo lavinu dotazů, v nichž se ptáte, kdo je Kaho Šibuja a žádáte nás, zda by si mohl redaktor Ondřej Zach vyhradit dva týdny času na důkladnou investigaci. Odložil jsem tedy přípravu článku Genealogie logických her na Linux z počátku milénia a pustil se do práce.
Kaho Šibuja se narodila 20. května 1991 v Tokiu do rodiny prominentního lékaře. Stejně jako mnoho jejích vrstevníků a vrstevnic milovala sledování anime a čtení mangy.
Začínala jako sportovní reportérka se zaměřením na baseball. Vzhledem k tomu, že pracovala v odpoledních novinách, bylo třeba pojmout články trochu jinak.
„Nestačilo tedy jen informovat o výsledcích posledního zápasu, o tom už psaly ranní noviny. Musela jsem psát články, které byly pikantnější a zabývaly se soukromým životem hráčů,“ svěřila se serveru Tokyo Weekender.
Mluví plynně anglicky, v roce 2014 dosáhla maximálního skóre 990 bodů v testu TOEIC a získala kvalifikaci pro výuku angličtiny a péči o děti. Opustila práci reportérky a chvíli učila angličtinu.
Zároveň se ovšem pustila do recenzovaní erotických hraček, které ji nakonec přivedlo do JAV (Japanese Adult Video), tedy japonského porna.
„Z mé agentury jsem začala dostávat nabídky na práci v JAV produkcích, v nichž je tvář skrytá, ale některé části těla mohou být zobrazeny společně s produkty. Pak vám samozřejmě řeknou, že pokud chcete vydělat více, můžete před kamerou předvádět sexuální praktiky, ale nemusí to být nutně JAV. Až jednoho dne to tak je,“ prozrazuje v Tokyo Weekenderu.
Na tomto místě se vám omlouvám, více než 750 filmů, které do roku 2018 natočila, jsem nestihl zhlédnout. Ale asi nepřekvapí, že jejich obsah se zaměřuje zejména na velká prsa.
S JAV ovšem v roce 2018 definitivně sekla a zároveň i jako varování napsala knížku Vše, co by dívky měly vědět o JAV průmyslu, která vyšla v roce 2023 v anglickém překladu The Japanese Porn Industry Unmasked: An Insider’s Guide.
Čtenáři si cení její upřímnosti, s níž popisuje své zkušenosti. „Chtěla jsem, aby dívky pochopily rizika, než se do toho pustí. V mnoha oborech platí, že můžete nejprve začít pracovat a učit se za pochodu. JAV je jiné, může být nebezpečné se do toho pustit a teprve postupně se učit. Zejména proto, že jakmile se vaše nahé tělo dostane na veřejnost, může být už příliš pozdě,“ glosuje.
Její vášní jsou manga, anime, hry či cosplay. Ostatně zpracování Tify z Final Fantasy 7 je docela povedené, že?
Objevila se také jako vedlejší postava Kaho v letošní hře Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Hlavní hrdina Goro Majima ji a další dívky nakonec rekrutuje do své pirátské posádky.
Autor: Sega
Šibuja svou minulost nijak neskrývá. Letos se v dokumentu japonské streamovací služby Abema svěřila, že nemá zájem o manželství nebo děti, protože se obává, že by její minulost mohla vést k šikaně dětí.
Na sociálních sítích má statisíce fanoušků, aktivní je zejména na Instagramu, X a Twitchi, na němž vysílá průchody hrami. A byt už ve filmech pro dospělé nehraje, své přednosti umí využít i nadále.
Stejně jako s velkou silou přichází velká zodpovědnost, se slušným počtem fanoušků přicházejí různé spolupráce.
Propagace čajů může vypadat i takto přímočaře.
A tento znáte? „Kuře pečte 25 minut, nebo 30 minut, pokud máte velká prsa.“ „Raději budu péct 30 minut.“
Šibuja sebe sama označuje za introvertku. Nepije alkohol, nekouří a láska ke knihám ji zůstala dodnes.
„Na základní škole jsem byla ta holka, která byla pořád v knihovně. Svět fantazie byl mým bezpečným útočištěm,“ prozradila.
Co se her týče, miluje zejména retro, na X několikrát zmínila Sailor Moon R na SNES. Z anime má ráda Sailor Moon, Boku no Hero Academia či Pluto. A co se mangy týče, jsou to 20th Century Boys, Battle Angel Alita či Fist of the North Star.
